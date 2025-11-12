Iš Tenerifės grįžusio A. Talžūno skrydis tapo tikru chaosu: nebuvo kam išlaipinti keleivių, iš lėktuvo pabėgo du žmonės

Ne vieną savaitę keliautojai gyvena lyg ant adatų – dėl padažnėjusių incidentų su kontrabandiniais balionais pasikartoja sostinės oro uosto uždarymas. Patirti ką tai reiškia savu kailiu teko ir Andriaus šeimai.
Po ilgo skrydžio namuose A. Talžūnas turėjo būti apie 2 valandą nakties, tačiau užmerkti akis galėjo tik apie 7 ryto.
Naujienų portalui Lrytas jis papasakojo, kaip atrodė visoje šalyje aptartas skrydis, kuomet lėktuvas nusileido į orlaivio nesitikėjusį Kauno oro uostą ir koks detektyvas vyko iš lėktuvo pasišalinus dviems asmenims.
„Skridom iš Tenerifės į Vilnių, viso skrydžio metu šiek tiek buvo jaučiama turbulencija, ji nebuvo labai didelė, kaip ir viskas gerai.
Antradienį 1:45 val. turėjome nusileisti Vilniuje. Buvo didelis rūkas, pro langą jau matėsi nusileidimo takas – atrodė taip, lyg į jį žiūrėčiau iš trečio namo aukšto.
Ir tada lėktuvo motorai pradėjo garsiai dirbti – lėktuvas vėl pakilo. Kapitonė pranešė, kad nepavyko nusileisti. Skridome toliau, link Elektrėnų, buvo pranešta, kad Vilniaus oro uoste nusileisti negalime, nes jis uždarytas“, – pasakojo turinio kūrėjas.
Andrius pridėjo, jog tiek jis, tiek kiti keleiviai nesuprato – oro uostas buvo uždarytas dėl rūko, ar dėl kontrabandinių balionų.
„Iš pradžių galvojome, kad kaltas rūkas, bet vėliau kapitonė minėjo balionus. Visgi, skrydžių sekimo programėlė „Flight radar“ rodė, kad neseniai į Antaliją buvo palikęs lėktuvas, o kitas lėktuvas taip pat skrido virš Vilniaus oro uosto.
Po kiek laiko pranešta, kad leisimės Kaune. Ten nusileidome sklandžiai, rūko nebuvo“, – kalbėjo A. Talžūnas.
Tačiau kelionė nusileidus nesibaigė. Maždaug dvi valandas keleiviai buvo įstrigę lėktuve. To priežastis – oro uoste nebuvo darbuotojų.
„Atrodė, kad orlaivyje buvome labai ilgai. Buvo daug nepatenkintų žmonių. Kai kurie piktai stiuardesių klausinėjo, kas vyksta. Kapitonė vis pranešdavo, kad arba nieko nežino arba, kad tuoj atvažiuos užpildyti kuro ir skrisime atgal į Vilnių.
Pranešusi šią naujieną po penkių minučių ji vis tik patikslino, kad į Vilnių grįžti negalime – iš lėktuvo išėjo du žmonės. Taip ir nesupratau – tai buvo įgulos nariai, ar darbuotojai. Be jų negalėjome skristi, nes jų bagažas buvo lėktuve“, – dalijosi Andrius.
Turinio kūrėjas pasakojo, kad dėl šios priežasties keleiviai iš lėktuvo buvo išleisti, tačiau namo vykti dar negalėjo.
„Maždaug valandą, gal pusantros praleidome laukdami savo lagaminų. 4:20 val. pradėjo suktis konvejeris, pasiėmėme bagažą.
Labai pasisekė – buvome šešiese ir juos atsiėmėme pirmi. Ėjome tiesiai į autobusą, jis buvo nemokamas, tačiau į jį tilpo ne visi.
Gal buvo ir antras, nežinau, išvažiavome pirmu. Beveik visą autobuso kelionę pramiegojau. 6:30 val. buvau namuose“, – pasakojimą baigė Andrius.