Klaipėdoje duris užvėrė dizainerės Ramunės Piekautaitės parduotuvė

Susisiekus su parduotuvės atstovais, pavyko sužinoti, kad parduotuvė Klaipėdoje duris uždarė spalio 4 dieną, ir, kad artimiausiu metu neplanuojama salono atidaryti kitose patalpose.
Kokios priežastys lėmė tokį sprendimą „Vakarų ekspresui“ situaciją pakomentavo pati dizainerė Ramunė Piekautaitė.
„Pasibaigus nuomos sutarčiai teko atlaisvinti patalpas, nes nuomotojas turi savo planų šioms patalpoms. Šiuo metu Klaipėdos klientes aptarnaujame elektroninėje parduotuvėje, Vilniaus ir Kauno parduotuvėse. Kai rasime tinkamas patalpas Klaipėdoje, būtinai pakviesime į naujos parduotuvės atidarymą“, – teigė dizainerė.
Uostamiestyje šios kūrėjos drabužiais klaipėdietės galėjo džiaugtis nuo 2011 metų, kuomet prieš 14 metų, lapkričio mėnesį, vardinė dizainerės parduotuvė duris atvėrė H. Manto g. „Mega Plaza“ prekybos centre. Vėliau parduotuvė persikėlė į netoliese esančias H. Manto 11B patalpas.
Tuo pat metu pradėjo veikti ir virtualus R. Piekautaitės kuriamų drabužių butikas.
Klaipėdiečius pakvietusi į naujos parduotuvės atidarymą uostamiestyje, dizainerė pristatė prabanga dvelkiančius interjero sprendimus, kuriais rūpinosi dizainerės mama, architektė Nijolė Piekautienė.
Parduotuvės interjere skoningai derėjo prabangios, savitą koloritą diktuojančios medžiagos: riešutmedis, nerūdijantis plienas ir stiklas. Manekenai naujajai parduotuvei buvo sukurti pagal specialų mados namų užsakymą: porcelianinės odos, šviesių, banguojančių plaukų, elegantiškų ir subtilių bruožų.
Kaip ir kitose šios dizainerės parduotuvėse, Klaipėdoje įsikūrusiame salone buvo eksponuojami naujausi R. Piekautaitės kolekcijų drabužiai, kuriuos klaipėdietės galėjo įsigyti.