Mįslė dėl Artūro Orlausko laikrodžio: jo ranką puošia keturženklę sumą kainuojantis aksesuaras?

2025 m. lapkričio 12 d. 11:36
Lrytas.lt
Šeimų sąjūdžio aktyvistas, komikas Artūras Orlauskas (69 m.) prieš kelias savaites dėl savo šmeižikiškų įrašų pralaimėjo bylą prieš visuomenininką Andrių Tapiną ir savo socialiniame tinkle dievagojosi dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo priteisto 67 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo, tačiau jo paties ranką puošia itin prabangus laikrodis?
Turinio kūrėjas, „Trečia lentyna“ įkūrėjas Arnas Gutauskas feisbuke pasidalijo pastebėjimu. 
„Neblogas laikrodukas pas maestro. Panašu, kad neturėtų kilti bėdų mokant baudas.
Kažin kodėl ne Komandirskie“, – ironizavo Arnas ir pridėjo A.Orlausko rankos papuošalo – prabangaus prancūzų prekės ženklo „Carties“ laikrodžio nuotrauką.
Oficialioje svetainėje toks laikrodis kainuoja 9 000 eurų, tačiau nėra žinoma, ar A.Orlausko ranką papuošė ne padirbinys, o tikrasis „Santos De Cartier Watch“ modelis.
Laikrodis ant A.Orlausko rankos pasimatė rugsėjo 21 dieną jam dalyvaujant simboliniame atminimo renginyje, skirtame pagerbti tragiškai nužudyto visuomenės veikėjo Charlie Kirko atminimą.
 
 
