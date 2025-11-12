Mįslė dėl Artūro Orlausko laikrodžio: jo ranką puošia keturženklę sumą kainuojantis aksesuaras?

Turinio kūrėjas, „Trečia lentyna“ įkūrėjas Arnas Gutauskas feisbuke pasidalijo pastebėjimu.
„Neblogas laikrodukas pas maestro. Panašu, kad neturėtų kilti bėdų mokant baudas.
Kažin kodėl ne Komandirskie“, – ironizavo Arnas ir pridėjo A.Orlausko rankos papuošalo – prabangaus prancūzų prekės ženklo „Carties“ laikrodžio nuotrauką.
Oficialioje svetainėje toks laikrodis kainuoja 9 000 eurų, tačiau nėra žinoma, ar A.Orlausko ranką papuošė ne padirbinys, o tikrasis „Santos De Cartier Watch“ modelis.
Laikrodis ant A.Orlausko rankos pasimatė rugsėjo 21 dieną jam dalyvaujant simboliniame atminimo renginyje, skirtame pagerbti tragiškai nužudyto visuomenės veikėjo Charlie Kirko atminimą.