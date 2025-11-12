Seniai girdėta Birutė Navickaitė ryžosi neįprastam žingsniui: „Nuo šiol gyvensim taip“

Naršymas interneto platybėse atima daug laiko, tad Seimo nario Petro Gražulio dukros Monikos motina Birutė Navickaitė nusprendė atsisveikinti su savo išmaniuoju telefonu.
Apie tai žinoma moteris paskelbė feisbuke.
Dabar jos rankose – įprastas, tik skambučiams ar tekstinėms žinutėms skirtas telefonas.
„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad aš tai padarysiu. Sudie, išmanusis. NAUJAS MANO TELEFONAS. Išleidau 25 eurus ir tuo labai džiaugiuosi. Nuo šiol gyvensim taip“, – brūkštelėjo ji ir parodė, kaip dabar atrodo jos telefonas.