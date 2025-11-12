ŽmonėsVeidai ir vardai

Seniai girdėta Birutė Navickaitė ryžosi neįprastam žingsniui: „Nuo šiol gyvensim taip“

2025 m. lapkričio 12 d. 13:03
Lrytas.lt
Tikriausiai sunku rasti žmogų, kuris šiais laikais neturėtų išmaniojo telefono. Jis daugumai atstoja kompiuterį – tai ir darbo priemonė, ir pramoga.
Daugiau nuotraukų (7)
Naršymas interneto platybėse atima daug laiko, tad Seimo nario Petro Gražulio dukros Monikos motina Birutė Navickaitė nusprendė atsisveikinti su savo išmaniuoju telefonu.
Apie tai žinoma moteris paskelbė feisbuke.
Dabar jos rankose – įprastas, tik skambučiams ar tekstinėms žinutėms skirtas telefonas.
„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad aš tai padarysiu. Sudie, išmanusis. NAUJAS MANO TELEFONAS. Išleidau 25 eurus ir tuo labai džiaugiuosi. Nuo šiol gyvensim taip“, – brūkštelėjo ji ir parodė, kaip dabar atrodo jos telefonas.
Birutė Navickaitėtelefonasišmanusis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.