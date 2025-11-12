Vyro paiešką paskelbusi „OnlyFans“ žvaigždė Ofelija – apie vedusių žinutes ir B. Lastauską: „Jis pats man parašė“

Prieš keletą dienų apie paieškas paskelbusi moteris naujienų portalui Lrytas teigė, kad nors kol kas jos pastangos nedavė vaisių, ji tiki, jog vieną dieną ras tą vienintelį.
„Turiu jau patirtį susirandant vaikiną per socialinius tinklus, kadangi su vaiko tėvu susipažinau būtent ten. Taip pat dvejus metus draugavau su vaikinu, kurį irgi sutikau socialiniuose tinkluose, tad nutariau dar kartą pabandyti.
Mano nuomone, „Facebook“ yra puiki terpė susirasti antrą pusę. Šiais laikais juk viskas vyksta telefonuose – žmonės vis mažiau bendrauja gyvai... Kadangi dirbu su socialinėmis medijomis, matau, kad daugiausia vyrų lankosi būtent „Facebook“, todėl ten panorau įkelti savo nuotrauką, ja pasidalyti pažinčių grupėse ir, galbūt, kažkas atsiras, patrauks akį“, – Lrytas pasakojo moteris.
Trejus metus vieniša esanti L. Maknavičiūtė-Ofelija teigia jau norinti rimtų santykių. Tačiau kol kas paieškos ją nuvylė.
Pasak jos, daugelis profilių, kurie kreipėsi į ją, buvo be nuotraukų, o didžiausią apmaudą sukėlė žinutės iš vedusių vyrų.
„Sulaukiau daug dėmesio – begalės pakvietimų draugauti, žinučių. Tie vyrai, kurie rašo, – labai įvairūs, tačiau kai kurie profiliai be nuotraukų, nėra aiškūs. Rodos, kad naudoja ne savo nuotraukas arba vietoje jų įsikelia automobilį.
Taip pat gaunu žinučių iš pagyvenusių vyrų, kurie atrodo nelabai susitvarkę. Net pradėjau kelti ekrano nuotraukas iš tų žinučių – kas man rašo, tai sulaukė daug dėmesio. Paaiškėjo, kad kai kurie vyrai turi antras puses. Gavau žinučių ir iš jų žmonų, kurios prašė jiems neatrašyti, nebendrauti.
Kai kurie prisipažino turintys žmonas patys, tačiau vis tiek norėjo slapta susitikti“, – pasakojo ji.
Nors ne vienai moteriai dėl tokio vyrų elgesio kiltų šleikštulys, L. Maknavičiūtė-Ofelija sako dėl to nė kiek nebesistebinti.
„Paskutiniai du vyrai, su kuriais turėjau santykius, mane labai nuvylė. Aš net nebetikiu, kad vyras gali mylėti. Iš jų pusės, manau, du mėnesius gali būti susižavėjimas, per kurį jie stengiasi dėl moterų, o paskui jiems tiesiog atsibosta. Manęs tai nestebina.
Tuo labiau, kai turiu „OnlyFans“, žinau, kad yra tokių, kurie turi vaikus, merginas ir vis tiek man siūlo susitikti, kažką nuveikti, nors patys kalba apie šeimą ir santuoką. Tokia yra labai baisi realybė.
Esu ganėtinai nusivylusi ir galvoju, kad šiais laikais vyrai yra nebe stiprioji, o silpnoji lytis. Jie nebeturi kaltės ar sąžinės jausmo. Pati auginu vaiką visiškai viena – be finansinės ar moralinės pagalbos, nors buvo žadėta daug“, – apmaudo neslėpė ji.
Ne kartą santykiuose nudegusi L. Maknavičiūtė-Ofelija pripažįsta, kad dabar į vyrus žiūri itin įtariai. Ir nors dar nesutiko nė vieno rimto kandidato į savo širdį, atskleidžia, kokius kriterijus jos naujasis mylimasis turėtų atitikti.
„Mano idealas – Johnny Deppas. Mane traukia ilgaplaukiai, tamsiaplaukiai, su trumpa barzdele, o jei dar mėlynos akys... Tačiau tai yra išvaizdos dalykai, kurie man pakišo koją. Susižavėjau savo vaiko tėvo išvaizda – dėl to įsimylėjau ir nudegiau, nes labai svarbu atkreipti dėmesį ir į žmogaus vidų.
Pavargau nuo narcizų, sociopatų, psichologinių problemų turinčių vyrų. Labai norėčiau tokio, kuris būtų psichologiškai stiprus ir man padėtų, o ne mane nervuotų. Kuris būtų finansiškai stabilus ir nevogtų iš manęs pinigų – nes ir tokią patirtį esu turėjusi“, – pripažino ji.
L. Maknavičiūtė-Ofelija teigė būtų labai laiminga, jei susirastų vyrą, dirbantį panašioje srityje kaip ir ji – su socialiniais tinklais.
„Mane traukia asmenybės. Būtų tobula draugauti su žinomu žmogumi. Bandžiau bendrauti su Benu Lastausku. Šiek tiek kontaktavome – jis pats man parašė pirmas, nes pamatė pažinčių programėlėje ir norėjo įsitikinti, ar tai tikrai mano profilis, nes mes sumatchinom.
Kažkaip jis pats man parašė, bet kai pradėjau kalbėti apie susitikimus, davė suprasti, kad iš manęs tiesiog darė bajerį – nežiūri į mane rimtai ir niekada su manimi nesusitiktų. Gaila.
Jei šalia manęs būtų žinomas, iš panašios sferos žmogus, galėtume drauge kurti turinį, dirbti, turėtume daug bendrų temų. Tačiau nežinau, kiek čia man pavyks. Ko gero, man antros pusės reikės ieškoti užsienyje“, – svarstė ji.
Tačiau jei rastų tą vienintelį, ar L. Maknavičiūtė-Ofelija ryžtųsi mesti darbą „OnlyFans“?
„Nors žmonės sako, kad nieko nesusirasiu, nes dirbu „OnlyFans“, tačiau turiu savo aplinkoje pavyzdžių – net ir dirbant šioje platformoje galima susirasti vaikiną, o paskui tą darbą nutraukti. Tai neturėtų būti problema.
Kol nėra vaikino, aš iš to užsidirbu ir nematau problemos. Galbūt, jei kažkas atsirastų, šį darbą mesčiau. Bet čia irgi toks slidus reikalas, nes pasitikėti tais vyrais, kai ne kartą esu nudegusi, – sudėtinga. Bus geras kelis mėnesius, o paskui ir vėl liksiu prie suskilusios geldos.
Daugelis pyksta, kad turiu „OnlyFans“, bet kai mane tiek vyrų įskaudino, tai yra vienintelė vieta, kurioje iš jų galiu pasipelnyti“, – teigė ji.