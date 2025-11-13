Svarbią progą mininti Nora Lapinskienė suglumino ne vieną: sunku atspėti, kiek jai metų

Šia proga socialiniuose tinkluose ji pasidalijo nauju ne vieną sugluminusiu kadru.
Moters sekėjai, bičiuliai, draugai ir net ji pati negalėjo patikėti, kiek jai suėjo metų, mat moters išvaizda – nepriekaištinga.
„Baaam ir 47...
Nors širdy vis dar 27. Jei ne suaugę vaikai ir kylantis kraujo spaudimas, jausčiausi maždaug 17.
Gyvenimas nuostabus! Ačiū, kad esat!
Pūsdama žvakutę ant torto turėsiu vieną norą – lai niekada ruZkių čiabatai nemindo Lietuvos žemės! Ir slava Ukraine!“, – Instagrame rašė ji.
Gimtadienio sveikinimą verslininkei skyrė ir jos gera draugė aktorė Eglė Jackaitė.
„Noružiuk, meile mano! Kokia dovana esi pasauliui ir mums! Man! Myliu tave! Trokštu visko tau kas geriausia!
Priimk kiekvieną dieną, akimirką jos trapios, nepakartojamos, jos – tai gyvenimas. Jis mums dovanotas.
Apkabinu stipriai stipriai. Su GIMTADIENIU, mano Norut“, – rašė ji.