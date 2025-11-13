Svetur išvykęs R. Širvinskas-Makalius patyrė žemės drebėjimą: „Nemalonus, nesmagus jausmas“

Apie tai jis plačiau papasakojo socialiniuose tinkluose, o naujienų portalui Lrytas pridėjo, jog dabar viskas gerai.
„Drebėjimas. Per savo gyvenimą esu patyręs tris žemės drebėjimus ir du iš jų įvyko šiandien Kipre.
Pirmasis buvo Balio saloje Indonezijoje prieš 7–8 metus ir mes jį tiesiog pramiegojome! Įsivaizduokit, atsibundam po ilgo skrydžio viešbutyje, tikrinu telefoną – krūva praleistų skambučių: televizijos žinios, naujienų portalai, mama (17 kartų), žinutės iš draugų – ar mes gyvi? Kaip tas drebėjimas?
Į lauką, pamenu, ėjom nusiteikę, kad ten viskas bus kaip filmuose apie apokalipsę. Ar nesugriuvo pusryčių pastatas? Pasirodo, nukentėjusių nėra, griuvėsių nematyti, daugelis drebėjimo metu saldžiai miegojo. Gėda po tokio dėmesio buvo prisipažinti, kad jei ne draugai, nieko apie drebėjimą ir nebūtume žinoję.
Dabar Kipre viskas buvo kitaip. Turėjom išsiregistruoti iš vieno viešbučio vidurdienį, tad apie 11:30 išlendu iš dušo, šluostausi ir pradeda klibėt vonios stumdomos durys. Gal per stipriai šluostaus?
Tada žiūriu – šviestuvai linguoja, o stovint vietoje ant žemės jausmas lyg būčiau siūbuojančiame laivelyje. Nemalonus, nesmagus tas jausmas, tikrai! Tiesiog nesijauti saugus.
Viešbučio registratūroje darbuotojos tik nusijuokė sakydamos „it’s Cyprus“ (tai Kipras, liet.) Juokėmės ir mes, nes tokios patirties nepramiegojom, bet svarbiausia – niekas nenukentėjo. Netrukus visuose naujienų portaluose buvo patvirtintas 5.3 balo stiprumo žemės drebėjimas.
Persikėlėm į kitą lokaciją ir naują viešbutį Pafoso mieste. Guliu sau terasoj, kai staiga ima klibėt mano gultas, pradeda teliūškuoti vanduo priešais baseine. Jau pažįstamas jausmas, tik šįkart dar stipresnis! Skaitom – antras drebėjimas tą pačią dieną, apie 5.7 balo. Niekas nenukentėjo.
Taip gyvena žmonės, įsikūrę seisminėse zonose. Per pastaruosius metus Kipre buvo fiksuota 16 drebėjimų. Iš toli (Lietuvos, pavyzdžiui) žmonės baisisi portalų antraštėmis apie drebėjimus, o dirbdamas turizme dar ir žinau, kad pradeda abejoti, ar ten verta apskritai kada nors vykti.
Nors neneigiu, kad pasaulyje gali pasitaikyti (ir yra pasitaikę) baisių drebėjimų, didžioji dauguma jų tokie, kokius šiandien patyriau aš. Žmonės tiesiog akimirkai sustoja ir toliau tęsia savo įprastus gyvenimus. Turistai visą vakarą turi apie ką kalbėtis, o vietiniai padavėjai tik numoja ranka – „it’s Cyprus“.
Feisbuko komentaruose kipriečiai juokauja klausdami, kam rašyti skundą dėl išsipylusios vyno taurės restorane, nes išsipylė ne dėl jų kaltės. Gerai, kad viskas taip gražiai baigėsi (tikiuosi, kad jau pabaiga).
Man naujos patirtys, o Jums patarimas – nepanikuoti, įsiminti viešbučio susirinkimo vietą evakuacijos atveju ir klausytis darbuotojų nurodymų.
Po valandos nuo antro drebėjimo į kambarius gavom laiškus su nuraminimais, kad Kipre pastatai privalo atitikti „antiseisminius“ reikalavimus ir saugumo standartus, todėl prašom tęsti atostogas toliau. Taip ir padarysiu“, – feisbuke istorija dalijosi R. Širvinskas.
Rimvydas Širvinskas-MakaliusMakaliusKipras
Rodyti daugiau žymių