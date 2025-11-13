Žilvinas Grigaitis paviešino akimirkas iš renginio Dubajuje: akį traukė įvaizdis

Pasak Ž. Grigaičio, Dubajaus dizaino savaitė šiemet kaip niekada buvo prabangi ir įdomi, o ten užmegztos naudingos pažintys pravers plečiant ir auginant tiek asmeninį prekių ženklą, tiek kūrybą.
„Dubajaus dizaino savaitė buvo itin spalvinga, kaip ir būdinga šiam kraštui, paįvairinta smėlio audromis, alinančiu karščiu ir naujausiais vėjais interjero srityse. Šiemet pastebėjau labai daug skirtingos ir įvairaus lygio bendros kūrybos, pavyzdžiui, įvairių edukacinių užduočių, kurias lydėjo pristatymai, žaidimai su deimantais, juvelyrikos subtilybės, įvairūs kvepalai ir kt. Aišku, prie visų šių veiklų, kaip ir būdinga Dubajui, alsavo prabanga.
Viskas labai konceptualu, prie išieškotų pasaulio galingųjų baldų, apšvietimo ir interjero detalių kompanijų stendų zujo architektai, dizaineriai, baldų kompanijų atstovai, užsakovai ir net madų dizaineriai, nes nauja tendencija sako, kad šiandien viskas yra dizainas. Visas mūsų gyvenimas turi būti estetiškas ir stilingas, pateiktas pagal naujausias tendencijas. Kita mintis, kurią užfiksavau – nėra nieko nemadingo, viskas turi savo vietą ir pirkėją, reikia tik laiku pateikti savo idėją ir išdrįsti praverti duris, kurios kartais sunkiai atsidaro.“
Ž. Grigaitis neslepia, kad su pavydu žiūrėjo, kaip Italijos, Ispanijos ir net Čekijos investicinės ir ekonomikos skatinimo agentūros pristatinėjo savo šalies gamintojus ir svajojo, kad vieną dieną ir lietuviai su savo kurtais produktais dalyvaus Dubajaus dizaino savaitėje.
„Italijos gamintojai tikrai dominavo visoje Dubajaus dizaino parodoje ir kalbant su jų atstovais per pristatymo ir atidarymo pusryčius, paaiškėjo, kad visi norintieji netilpo. Todėl kitais metais bus organizuojama dar didesnė paroda, o norinčiųjų patekti sąrašas sudarinėjamas jau dabar. Į šią parodą toli gražu ne visi patenka – reikia atitikti tam tikrus reikalavimus.
Gal išauš diena, kai ir Lietuvos baldų, interjero ar medžiagų gamintojai įkels koją į Dubajaus dizaino savaitę ir pristatys save karščiausia rinka laikomame Dubajuje. Juk čia nuolat augantis didžiulis kiekis naujų nekilnojamojo turto projektų, naujų viešbučių, didelių ir tikrai labai prabangių SPA centrų, pasilinksminimo vietų ir kitų laisvalaikio bei pramogų objektų. Ne paslaptis, kad visų akys jau krypsta į Saudo Arabiją ir jos ambicingus planus – pristatyti pasauliui nematyto grožio objektus: viešbučius, salas, kurortus ir kita.“
Pasak Ž. Grigaičio, jam įspūdį padarė ir atskira erdvė, skirta šiuolaikinio meno galerijoms, kurios pateikė tam tikrą interjero detalių, meno kūrinių ir baldų sintezę.
„Bendradarbiavimas ir integracijos – tai nauja kryptis ieškant įvairių žanrų ir formų pateikimų ar tiesiog kitokio įėjimo į rinką. Visada įdomu žiūrėti ir dalyvauti pasaulinio lygio deimantų namų pristatymuose, ieškant ir prijungiant meno sričių studentus ar net išskirtinių knygų leidėjus. Plika akimi matosi, kad originalumas, išskirtinumas ar mažos, bet unikalios detalės pradeda matytis net ir ultrašaltuose bei minimalistiniuose interjeruose, kad naudojami netikėti sprendimai – medžio, audinių, kilimų, akmens ir net gintaro dulkių. Ir tai jau yra ne prabanga, o būtinybė, jei nori išsiskirti, žengti koja kojon su tendencijomis ir diktuoti madas.“
Ž. Grigaitis pastebėjo, kad į paraštes jau nueina sterilios ligoninės ir pilkų atspalvių minimalizmas, skandinaviškas vienišumas. Nors italų gamintojų romantizmas yra persmelktas minimalistinių detalių, bet reikia atkreipti dėmesį į ekonominę situaciją – dauguma gamintojų stengiasi mažinti gamybos kaštus, kad prabanga būtų įperkama.
Verslininkas sako, kad Dubajus gal ir ne visada yra labai svetingas, bet nustebinti tikrai turi kuo.
„Stulbinami nacionalinės oro kompanijos pelnai ir viešbučių užimtumo rodikliai muša visus istorinius rodiklius, tačiau horizontas nėra toks saulėtas, nes siekiančiųjų pasivyti Jungtinių Arabų Emyratus ir Dubajų jau rikiuojasi eilė. Kad ir kaip būtų, prieš 10 ar 20 metų protingi ir gerai apgalvoti žingsniai atvedė šalį į tokį klestėjimą ir blizgesį.“