ŽmonėsVeidai ir vardai

G. Nausėda pasveikino karalių Karolį III su gimtadieniu: dėkojo už indėlį į regiono saugumą

2025 m. lapkričio 14 d. 10:26
Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda penktadienį pasveikino 76-ąjį gimtadienį minintį Jungtinės Karalystės Karalių Karolį III.
Daugiau nuotraukų (16)
Sveikinime prezidentas pabrėžė, kad Lietuva ir Jungtinė Karalystė išlieka artimos partnerės, susiduriant su precedento neturinčiais globaliais iššūkiais.
Pasak jo, karaliaus Karolio III valdymo metu dvišaliai santykiai ir toliau stiprėja.
„Dėkojame Jungtinei Karalystei už indėlį į Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumą.
Esame pasiryžę ir toliau tęsti glaudų ir produktyvų bendrą darbą, stiprinant transatlantinę gynybą tiek Jūsų šalies vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų formatu, tiek NATO lygmeniu“, – rašoma Lietuvos vadovo sveikinime.
Kartu G. Nausėda akcentavo ir stiprėjančius abiejų šalių kultūrinius ir socialinius ryšius, taip pat augantį bendradarbiavimo potencialą verslo, aukštųjų technologijų, švietimo ir mokslo srityse.
Gitanas NausėdaKaralius Karolis IIIJungtinė Karalystė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.