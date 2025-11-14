G. Nausėda pasveikino karalių Karolį III su gimtadieniu: dėkojo už indėlį į regiono saugumą

Sveikinime prezidentas pabrėžė, kad Lietuva ir Jungtinė Karalystė išlieka artimos partnerės, susiduriant su precedento neturinčiais globaliais iššūkiais.
Pasak jo, karaliaus Karolio III valdymo metu dvišaliai santykiai ir toliau stiprėja.
„Dėkojame Jungtinei Karalystei už indėlį į Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumą.
Esame pasiryžę ir toliau tęsti glaudų ir produktyvų bendrą darbą, stiprinant transatlantinę gynybą tiek Jūsų šalies vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų formatu, tiek NATO lygmeniu“, – rašoma Lietuvos vadovo sveikinime.
Kartu G. Nausėda akcentavo ir stiprėjančius abiejų šalių kultūrinius ir socialinius ryšius, taip pat augantį bendradarbiavimo potencialą verslo, aukštųjų technologijų, švietimo ir mokslo srityse.
Gitanas NausėdaKaralius Karolis IIIJungtinė Karalystė
