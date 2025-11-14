Nijolė Pareigytė prisipažino apie išsipildžiusią vaikystės svajonę

Ta proga Nijolė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo mintimis apie savo karjerą, kuri kažkada atrodė tik svajonė.
„Televizijoj dirbu jau daugiau nei 20 metų. Su pertraukom, bet vis grįžtu.
Kažkada būdama maža mergaitė svajojau apie tai, tėvų miegamajame prieš veidrodį su plaukų šepečiu rankoje, vaidindavau, kad esu reporterė, kalbinu pašnekovus ir vedu laidas! Svajonės tikrai pildosi, tik reikia nebijoti svajoti ir tų svajonių siekti“, – rašė žinoma moteris.
N. Pareigytė-Rukaitienė taip pat pasidalijo akimirkomis iš pasiruošimo televizijos laidos „Miestas ar kaimas“, kurią ji veda, filmavimui.
Kadruose Nijolė vilkėjo dailią raudoną suknelę, prie kurios derėjo ryškios raudonos lūpos.
