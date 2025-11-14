Orai
2025 m. lapkričio 14 d. 19:37
Perdegimą patyrusi Edita Užaitė papasakojo apie to padarinius: „40 laipsnių temperatūra ir negali atsikelti“
2025 m. lapkričio 14 d. 19:37
Lrytas Premium nariams
Teatro ir kino aktorė Edita Užaitė (44 m.), rodos, išgyvena tikrą aukso amžių. Sukūrusi daugybę įsimintinų vaidmenų šiandien ji džiaugiasi gyvenimu toliau nuo sostinės šurmulio ir atrasta pilnatve.
Edita Užaitė
aktorė
perdegimas
