ŽmonėsVeidai ir vardai

Perdegimą patyrusi Edita Užaitė papasakojo apie to padarinius: „40 laipsnių temperatūra ir negali atsikelti“

2025 m. lapkričio 14 d. 19:37
Lrytas Premium nariams
Teatro ir kino aktorė Edita Užaitė (44 m.), rodos, išgyvena tikrą aukso amžių. Sukūrusi daugybę įsimintinų vaidmenų šiandien ji džiaugiasi gyvenimu toliau nuo sostinės šurmulio ir atrasta pilnatve.
Daugiau nuotraukų (21)
Edita Užaitėaktorėperdegimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.