Skolomis ir buto užėmimu kaltintiems Petrui Dauniui bei Rasai Barauskaitei – teismo atsakas

2025 m. lapkričio 14 d. 22:24
Lrytas.lt
Spalio pabaigoje pasirodė žinia, kad į teisėsaugos akiratį vėl pateko dainininkas Petras Daunys ir verslininkė Rasa Barauskaitė. Tuomet teigta, kad pora neatsiskaito ir neišsikelia iš nuomojamo buto. Po kurio laiko paaiškėjo istorijos atomazga.
Naujienų portalas alfa.lt praneša, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino nekilnojamojo turto brokerės Vilmos Kelmelės ieškinį dėl P. Daunio ir R. Barauskaitės iškeldinimo iš buto, kuriame jie gyveno kaip nuomininkai.
Teismas nusprendė, kad pora turės išsikelti iš buto, o nauja gyvenama vieta jiems suteikta nebus.
Teisėja nurodė, kad Petras ir Rasa sistemingai nevykdė savo finansinių įsipareigojimų.
Minėtas portalas pridėjo, kad neapmokėtų nuomos ir komunalinių paslaugų suma išaugo iki 8374 eurų.
Taip pat pora turės atlyginti po 1354,95 euro brokerės V. Kelmelės naudai dėl bylinėjimosi.
