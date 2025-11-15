Arūnas Valinskas pasakė, kiek uždirba iš vienos LRT laidos

Apie tai jis prakalbo naujienų portalo 15min.lt tinklalaidėje „VALINSKAS ŽINO“.
Kaip citavo portalas Delfi.lt, laidoje A. Valinskas prasitarė, kad lietuvių pamėgto televizijos žaidimo „Auksinis protas“ vien šio sezono kaina siekia daugiau nei 448,5 tūkst. eurų.
Ne vieną tokia suma gali nustebinti, tačiau A. Valinskas paaiškino, kad ši suma atitinkamai paskirstoma kiekvienai laidai.
„Šitą sumą reiktų dalinti iš 39 – tiek perka laidų ir tai yra jų visų sąmata, padalinus gaunasi vienos laidos savikaina.
Lyginant su komercinių televizijų tokios pat trukmės laidomis, tai yra maždaug pusantro karto mažiau“, – laidoje „VALINSKAS ŽINO“ aiškino jis.
Laidų vedėjas taip pat atvirai atskleidė, kokią suma už vieną laidą gauna jis pats.
Pokalbio metu žinomas vyras patikslino, kad gauna 1,5 tūkst. eurų į rankas – kaip ir jo kolega laidoje „Auksinis protas“ Andrius Tapinas.
