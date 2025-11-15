„Tiktokerio“ Niežo nužudymu įtariamas P. Gaižauskas – jau žinomas teisėsaugai: nusikaltimų istorija pribloškia

Lapkričio 14 d. Vilniaus policija sulaikė du vyrus, įtariamus nužudymu.
Vienas iš jų – teisėsaugai puikiai žinomas velionio partneris Paulius Gaižauskas pravarde „Bintas“, kuris teistas buvo jau ne kartą.
Kaip skelbė Delfi.lt, vyras pirmąkart į teisėsaugos akiratį jis pateko dar 2007 m.
Nuo to laiko jo elgesys darėsi vis sunkiau nuspėjamas, nusikaltimai buvo daromi vienas po kito.
Minėto portalo teigimu, 2007–2008 m. P. Gaižauskas dirbo „Palink“ prekybos centro kasininku – tada prasidėjo melagingi skambučiai specialiosioms tarnyboms, kurie, anot jo, jam kėlė malonumą.
Negana to, P. Gaižauskas toliau tęsė nusikaltamą veiką ir buvo teistas už vagystes, žmogaus sužalojimą, dažnus padegimus.
2015 m. Lrytas skelbė, kad Vilniaus apylinkės teismas ketvirtadienį trims mėnesiams leido suimti tuo metu 27 metų Paulių Gaižauską.
Jam buvo pareikšti įtarimai dėl dviejų autobusų sudeginimo ir sostinės specialiųjų tarnybų terorizavimo melagingais skambučiais apie gresiantį pavojų.
Tada buvo neatmetama, kad jaunas vyras galėjo organizuoti ir daugiau padegimų.
Primename, kad P. Gaižauskui pareikšti įtarimai dėl liūdnai pagarsėjusio „tiktokerio“ pravarde Niežas nužudymo.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pirminis pranešimas apie nusikaltimą lapkričio 14 d. gautas 17 val. 22 min.
Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai. Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.
TikToknužudymassocialiniai tinklai
Rodyti daugiau žymių