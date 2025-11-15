ŽmonėsVeidai ir vardai

I. Norkutė prabilo apie serialo „Moterys meluoja geriau“ nutraukimą: „Kai pradeda byrėti spygliai, tave išmeta“

Kultinis serialas „Moterys meluoja geriau“ televizijos žiūrovus džiugino daugiau nei 10 metų, tačiau šiais metais gerbėjai jo taip ir neišvydo. Apie tai prabilo serialo žvaigždė, aktorė Inga Norkutė, įkūnijusi veikėją Medą.
Kaip portalui Delfi.lt atviravo aktorė, su šiuo serialu ji praleido net 17 vasarų.
Visgi ši vasara buvo kitokia – naujas „Moterys meluoja geriau“ sezonas nebuvo filmuojamas.
Minėtam portalui moteris atskleidė, kad serialas buvo nutrauktas.
„Šį serialą nutraukė ir filmavimų nebebuvo šią vasarą. 17 vasarų buvo atiduotos šiam serialui. Gaila, bet nieko nežinau, kodėl jo nebeliko“, – dėstė I. Norkutė.
Aktorė taip pat tikino, kad į naujo serialo filmavimą ji nebuvo pakviesta.
„Į naują serialą manęs nebepakvietė. Aktorius gi yra kalėdinė eglutė – vieną dieną žybsi papuošta, o kai pradeda byrėti spygliai, tave išmeta“, – portalui Delfi.lt atviravo I. Norkutė.
Primename, kad lietuvių itin pamėgtas serialas „Moterys meluoja geriau“ žiūrovus džiugino net 17 metų.
Pirmosios serijos pasirodė dar 2008 m. – nuo to laiko buvo nufilmuota net 17 sezonų.
