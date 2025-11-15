Karolina Meschino ir OG Version pasirodė viename renginyje: abu įsiamžino su dukra

Šie apdovanojimai sulaukė išskirtinio populiarumo – už savo favoritus vaikai, mokyklos, darželiai, popamokinės veiklos centrai ir studijos atidavė beveik 50 tūkst. balsų.
Renginyje pasirodė ir žinomi šalies žmonės, o ypač dėmesį kaustė Karolina Meschino, atvykusi su dukra Isabelle, bei buvęs jos mylimasis Dominykas Ježerys-OG Version.
K. Meschino vilkėjo dailią šviesiai rožinę suknelę, o jos dukra – violetinę.
Tuo metu OG Version pasirinko išskirtinį švarką su vaikų pamiltu animacinio fimuko herojumi „Kempiniuku plačiakelniu“.
Tiek Karolina, tiek Dominykas įsiamžino ant rožinio kilimo su savo dukra.
Dar prieš pagrindinį šou, žvaigždes ir svečius pasitiko rožinis kilimas, kuriame įžymybes kalbino laidų vedėjos ir nuomonės formuotojos Indrės Kavaliauskaitės vaikai – Marija Barbora ir Aleksandras – bei visų vaikų numylėtinis Netvarkos Nykštukas. Jie ne tik uždavė drąsius klausimus, bet ir kvietė į ne vieną netikėtą iššūkį.
„Vaikų mylimiausi 2025“ nominacijos ir nominantai:
Mylimiausias turinio kūrėjas/-a: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Jessica Shy, Gitanas Nausėda, Mama
„Vaikų mylimiausi“ – tai renginys, kuriame garsiausiai skamba vaikų balsas. Projektą organizuoja 20-metį švenčiantys kūrybos namai „ELITAZ“ kartu su Kakės Makės komanda, siekdami suburti visą Lietuvą švęsti kūrybiškumą, geras emocijas ir jaunąją kartą įkvepiančius žmones.
