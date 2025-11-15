Nužudytą „tiktokerį“ Niežą pažinojęs bičiulis prabilo, koks jis buvo iš tiesų: „Neturėjo už ko kabintis“

Po siaubingos nakties socialiniuose tinkluose užvirė tikra audra. Vieni internautai reiškė užuojautą ir dalijosi prisiminimais apie socialiniame tinkle „TikTok“ išgarsėjusį vyrą, o kiti tuo tarpu atkreipė dėmesį į tamsią jo praeitį.
Nors N. Ambajevo gyvenime netrūko didelių problemų, jį gerai pažinojęs ir pagalbą jam suteikti bandęs grožio salono „Cult of Beauty“ įkūrėjas Žydrūnas Lymantas tikino, kad Nerijus buvo visai kitoks, nei dabar kalbama.
Mokytoju ir vaikų namų auklėtoju dirbęs vyras portalui Lrytas atvirai papasakojo, koks buvo Nerijaus gyvenimas ir kas jį privedė prie bedugnės.
„Iš pradžių mes buvome kaip ir draugai, susipažinome 2017 m. Aš tiesiog buvau tas žmogus, kuris jį kažkiek prižiūrėjo. Kažkada jis gyveno Anglijoje, ko dabar niekas nemini. Visi kalba apie tai, kad jis gyveno tik Ispanijoje. Ne, jis į Lietuvą iš pradžių grįžo iš Anglijos, ten jis dirbo fabrike.
Jis dirbo, viskas buvo gerai. Ten jis turėjo draugą, viskas buvo visai neblogai. Bet tada baigėsi taip, kad jie išsiskyrė ir jis turėjo grįžti į Lietuvą. O grįžti nėra pas ką, nes motina buvo visiška alkoholikė, šeimos nebuvo. Vaikas buvo augęs vienas. Žinote, visiškai ne šeimos vaikas. Socialinių įgūdžių buvo visiškai nulis, nieko neturėjo ir panašiai.
Tada aš gavau pagalbos prašymą, sako: „Žiūrėk, yra toks Nerijus, jam reikėtų šiek tiek pagalbos“. Sakau: „Gerai, jeigu viskas yra tvarkoj, jeigu ten įmanoma kažką padėti, nėra sunku.
Ir tada mes susipažinome. Iš pradžių atrodė normalus žmogus, viskas tvarkoj. Na, tik jis neturėjo nei kur gyventi, nei ką daryti ir panašiai. Jis gyvenime neturėjo už ko kabintis.
Tada išėjo taip, kad jis apsigyveno miesto centre, padėjome jam. Nusiuntėme jį mokytis į kolegiją, ten jis mokėsi viešbučių turizmo administravimo. Tarsi specialybė nebloga, aukštasis mokslas, bandė tarsi įsikabinti į gyvenimą, viskas atrodė gražiai.
Bet tada jis pradėjo nelankyti paskaitų, jis man meluodavo, kad lanko. Bet sužinojau iš dekanato, kad ne. Sakiau jam: „Tu turi lankyti paskaitas, turi mokytis, nes kitaip neišeisi iš tos kolegijos.“
Vėliau vėl kreipiausi į dekanatą, sužinojau, kad jis turi akademinių skolų. Baigėsi taip, kad jis iš ten buvo išprašytas. Jis mokslų taip ir nepabaigė, net pirmo kurso.
Tada prasidėjo etapas, kai jis pradėjo išgėrinėti. Sakau jam: „Žiūrėk, kad nereikėtų eiti į gatvę, gal surandam paprastesnį butą“. Jis iškart sutiko, viskas pavyko. Tada radom jam butą Šeškinėje. Jis ten gyveno pakankamai ilgai. Galvojom, vis tiek nuo centro bus toliau, nuo visų pagundų, nuo draugų, alkoholio ir panašiai.
Visgi prasidėjo pas jį stiprūs išgėrinėjimai, pernai tame bute buvo kilęs gaisras, bet jis neigė, kad gėrė. Po gaisro sakiau jam: „Nerijau, viskas, aš daugiau rūpintis nepajėgus. Mano artimieji pyksta, kad aš labai daug laiko skiriu tik tau.“
Man atrodo, prieš tris metus mes buvom jį nuvedę gydytis dėl alkoholio. Jis pats kažkada prašė, sakė: „Padėk, noriu mesti gerti, nes man alkoholis gadina gyvenimą“. Sakau: „Gerai, jeigu tu nori, mes galim pabandyti“.
Visgi baigėsi taip, kad reabilitacijoj prabuvęs apie du mėnesius jis pabėgo“, – atvirai pasakojo vyras.
Tada priklausomybę nuo alkoholio gydytis bandęs Nerijus išvyko į Ispaniją, kurią, Žydrūno manymu, jis pasirinko tik dėl šilto klimato.
„Jis sakė, kad Ispanijoj buvo labai laimingas ir panašiai. Nieko panašaus ten nebuvo, su ta Ispanija, laime ir panašiai. Ispanijoje jis buvo tik todėl, kad ten šilta. Ten nereikia turėti buto, gali gyventi gatvėje ir panašiai“, – svarstė jis.
Pokalbiu metu Žydrūnas pabrėžė, kad Nerijus jokiu būdu nebuvo blogas žmogus, labiau – nesuprastas.
„Jis nebuvo bjaurus žmogus. Jis buvo geras. Jis tiesiog buvo tas vienišas vaikas, visiškai neturėjęs tėvų ir niekas dėl to jo nesuprato. Jam buvo depresija, jis man pats tai pasakė“, – atviravo Žydrūnas.
Vyras tikino, kad visais įmanomas būdais bandė padėti Nerijui – jis netgi prisidėjo prie jo dantų gydymo, ieškojo jam būsto. Tačiau kad ir kaip gerai tai skambėtų, Nerijus ir toliau grimzdo į neviltį.
Pašnekovo manymu, blogiausia prasidėjo tada, kai Nerijus nėrė į socialinio tinklo „TikTok“ platybes.
„Atsirado tas „TikTok“... Jis suprato, kad ten galima daryti cirkus ir už tai gauti pinigų. Jis už to užsikabino. Ta „TikTok“ bendruomenė pradėjo jį įtempinėti labai stipriai. Jis metė darbą, pradėjo gerti. Pinigų nėra – bendruomenėj paprašo tų pinigų, paverkia, o „TikTok“ bendruomenė sumeta“, – pasakojo Žydrūnas.
Vyras pridūrė, kad labai abejoja, ar ta neva padėjusi bendruomenė bent pasirodytų jo laidotuvėse. Pasak jo, tikriausiai iš kelių tūkstančių sekėjų ateitų vos kelios dešimtys.
Taip pat Žydrūnas pabrėžė, kad Nerijaus iki galo niekas nepažinojo.
„Nerijaus, kaip žmogaus, niekas nepažinojo. Jei reikėdavo pagalbos ar kažko, jam galėdavai paskambinti, jis visada padės.
Kaip žmogus jis buvo geras, bet jį sunaikino ta depresija, tas alkoholizmas, niekas negalėjo normaliai padėti. Ir jis nebuvo toks blogas žmogus, kaip visi dabar kalba“, – kalbėjo pašnekovas.
Vyras paatviravo ir apie Paulių Gaižauską, kuris neva buvo Nerijaus širdies draugas ir dabar yra įtariamas dėl jo nužudymo.
„Tas draugas buvo, ne… Ta prasme jam su juo buvo patogu, tas draugas turėjo butą, mokėjo už jį. Bet jokios meilės ten nebuvo. O nuo širdies draugo, kaip dabar visi teigia, ten buvo labai toli. Iš tikrųjų, jo širdies draugas yra Anglijoj.
Su šituo jis buvo tik todėl, kad patogu, kad galėtų kartu išgerti, kartu praleisti laiką. Ten būdavo ištisiniai konfliktai. Paskutiniu buvo visiška tragedija“, – kalbėjo Žydrūnas.
Vyras neslėpė, kad iki šiol stebėjo Nerijaus gyvenimą iš šono, tačiau ir vėl įsikišti bei ištiesti pagalbos ranką nesiryžo.
„Aš juo rūpinausi, stengiuosi, kiek galėjau, ta prasme, aš jį visada stebėjau paskutiniu metu iš šono, tiktai jau kištis nebegalėjau, nes žmogus jau buvo, nu, visiškai, kaip aš sakau, duobė.
Tai buvo pakankamai sunku. Bet iš kitos pusės aš save paguodžiau tuo, kad pagaliau jam nebereikės ieškoti, kur išgerti, nebereikės miegoti po tiltu. Pagaliau niekas jo nebemuš, iš jo nebesityčios.
Aišku, pabaiga pakankamai skaudi. Bet iš kitos pusės – jam nebereikės kentėti, nes paskutiniai metai jam buvo labai sunkūs. Nelinkėčiau niekam tokio gyvenimo“, – tokiais žodžiais pokalbį užbaigė Nerijų pažinojęs Žydrūnas.
Primename, kad lapkričio 14 d. Vilniaus policija sulaikė du vyrus, įtariamus nužudymu. Vienas iš jų – Nerijaus partneris Paulius Gaižauskas. Nusikaltimas įvykdytas vakare.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pirminis pranešimas apie nusikaltimą lapkričio 14 d. gautas 17 val. 22 min.
Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai. Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.