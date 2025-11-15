Violetą Mičiulienę sugraudino sūnaus poelgis: „Supratau, jog viskas ne veltui“

V. Mičiulienė savo „Facebook“ paskyroje atskleidė, kad pirmą kartą jos spektaklį pamatė sūnus.
Moteris paviešino įamžintą akimirką ir prasitarė, kaip jaučiasi dėl sūnaus apsilankymo spektaklyje.
Violeta neslėpė, kad jaudinosi, kaip jis sureaguos, pamatęs mamą ant scenos.
„Druskininkai... 163 spektaklis... Ir jį pirmą kartą pamatė mano pirmagimis, apie kurį tiek daug kalbu spektaklyje. Visą laiką jaučiau jį. Ir nerimas... ar jam patiks tai, kaip aš atvirauju apie mūsų šeimą?
Pabaigoje apie tai kalbėdama susigraudinau ir sugraudinau jį. O kai jis, toks visas jautrus, atsisuko į žiūrovus ir padėkojo žmonėms už tai, kad jie taip myli jo mamą... aš supratau, jog viskas ne veltui. Bemiegės naktys, vargai ir rūpesčiai...
Toks gėris ir dėkingumas likimui, užliejo mane visą...
Druskininkų publika tokia išlaikyta ir subtili, lyg pasivaikščiojimas pušyne... Kai supranti gyvenime daug daugiau, nei gali nusakyti žodžiais...
Ačiū... už viską...“, – emocingai rašė V. Mičiulienė.