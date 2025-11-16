Orai
2025 m. lapkričio 16 d. 10:13
Inga Budrienė išgyvena mylimo keturkojo netektį: liūdną įvykį lydėjo netikėtas sutapimas
2025 m. lapkričio 16 d. 10:13
Lrytas Premium nariams
Vestuvių planuotoja ir dekoruotoja Inga Budrienė (51 m.) išgyvena itin jautrų laikotarpį – staiga mirė 11 metų kartu gyvenęs šeimos katinas Šampas. Kaip
Lrytas
pasakojo Inga, keturkojo sveikata pašlijo prieš kiek daugiau nei savaitę.
Daugiau nuotraukų (11)
Inga Budrienė
Katinas
Mirtis
Rodyti daugiau žymių