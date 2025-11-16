ŽmonėsVeidai ir vardai

Savo nuotrauką paskelbęs Vilniaus rajono meras R. Duchnevič sulaukė tūkstančių sekėjų reakcijų

2025 m. lapkričio 16 d. 17:03
Lrytas.lt
Savaitgalį socialiniuose tinkluose išplito netikėta Vilniaus rajono meras Roberto Duchnevičiaus nuotrauka, kuri atkreipė ne vieno internauto dėmesį.
Savo „Facebook“ paskyroje politikas paviešino kadrą, kuriame jis įsiamžino be viršutinių drabužių.
Nuotraukoje matyti, kaip R. Duchnevičiaus išlipa iš vandens telkinio.
„Labas rytas! Kas dar lipa iš lovos, o kas jau iš vandens“, – prie nuotraukos rašė jis.
Nuotrauka nustebino tūkstančius – po įrašu ėmė plūsti internautų komentarai.
Pats įrašas sulaukė daugiau nei 4 tūkst. žmonių reakcijų.
„Galima drąsiai ant gero žurnalo viršelio! Pagarba!“ – rašė vienas internautė.
„Šiandien puikus oras, užsigrūdinęs meras, puikiai atrodantis“, – antrino kitas.
„Žiūrėk pasauli – čia mūsų MERAS“, – pridūrė dar vienas.
„Va čia tai meras!!! Jėga“, – komentavo kitas.
