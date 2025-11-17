Apvalėjantį pilvuką pademonstravusi V. Poderytė-Bernatavičė jau pasiruošė Kalėdoms: „Šiemet bus išskirtinės“

Jos namus jau užliejo šventinė, jaukumu alsuojanti nuotaika.
Socialiniuose tinkluose Vaida pasidalijo, kad kartu su sūnumi Atu jau pasipuošė ne tik Kalėdų eglutę, bet ir šventiškai dekoravo visus namus.
Įrašu V. Poderytė-Bernatavičė sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Oficialiai atidarėm Kalėdų 2025 laukimą – 1 iš 3 kasmet puošiamų eglių (LT namai, IT namai ir tėvų namai) jau pasiruošus šventiniam laikotarpiui.
Šiemet Kalėdos bus išskirtinės, tad su Atu nusprendėm, jog verta pradėt puoštis taip iš anksto“, – rašė žinoma moteris.
Kadruose matyti ir apvalėjantis Vaidos pilvelis, mat visai neseniai ji pranešė, jog laukiasi antrosios atžalos.
Apie tai, kad su vyru Elvinu Bernatavičiumi sūpuos naujagimį prodiuserė pranešė spalio pradžioje.
„Turime naujienų... Ruošiamės vienai svarbiausių mūsų gyvenimo premjerų.
Projektas, kurio „filmavimas“ užtruks 9 mėnesius. Premjera – 2026“, – tuomet brūkštelėjo Vaida šalia nuotaikingo ir kūrybiško vaizdo įrašo.
Vaida Poderytė-BernatavičėKalėdosNėštumas
Rodyti daugiau žymių