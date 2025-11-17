Free Finga pirmą kartą prabilo apie tai, kodėl troleibuse važiavo be bilieto

Panašu, kad tada atlikėjas važiavo viešuoju transportu neturėdamas bilieto.
Nors šios situacijos atlikėjas tada plačiau nekomentavo, dabar jis pirmą kartą prabilo apie tai ir pasakė, kaip viskas buvo iš tiesų.
Apie tai jis atsivėrė LRT laidoje „Ramūnas Zilnys kalbina“.
Vyras prisipažino, kad tą dieną iš tiesų važiavo be bilieto, tačiau taip daryti visai neplanavo.
„Šiais laikais yra tokia moderni viešojo transporto sistema Vilniuje. Kol mane nufilmavo ta pana, jau spėjau susimokėti kortele 8 eurų baudą.
Ten net ne bauda, o specialus valandos bilietas nevykėliams.
Tiesiog nufilmavo, o važiavau be bilieto ne todėl, kad esu zuikis, bet todėl, kad užsikalbėjau su draugu telefonu ir labai greitai įlipo“, – pasakojo dainininkas.
Tomas Narkevičius-Free Finga
