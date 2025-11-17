Pirmą kartą Lietuvoje vykusiame aukščiausio lygio susitikime akys krypo į Dianą Nausėdienę

Šio renginio iniciatoriai – Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė, jos globojama iniciatyva „Auginu Lietuvą“ kartu su neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“. Susitikimas surengtas minint Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną.
Nors renginio pagrindas – tarptautinės diskusijos ir įžvalgos apie Europos demografinius iššūkius, akį traukė ir pirmosios ponios įvaizdis. D. Nausėdienė susitikimo metu vilkėjo šviesų šampano spalvos kostiumėlį, kuris išsiskyrė iš susirinkusiųjų. Prie jo pirmoji ponia priderino tokios pat spalvos klasikinius smailianosius batelius, suteikusius įvaizdžiui vientisumo.
Savo sveikinimo kalboje pirmoji ponia pabrėžė, jog Europos Sąjungoje gimsta bemaž dvigubai mažiau vaikų nei prieš šešis dešimtmečius, o tai kelia didelių iššūkių Europos ateičiai. Lietuvoje gimstamumo dinamika atspindi bendras Europos ir EBPO šalių demografines tendencijas, o pastaruoju metu gimstamumo lygis yra itin žemas.
„Kas visai tai nulemia? Ekonominiai sunkmečiai, pragyvenimo išlaidų krizės daro poveikį. Gimstamumo problemą paaštrino COVID pandemija, kuri labiau neigiamai pasireiškė Pietų Europos šalyse. Rusijos brutalus karas prieš Ukrainą taip pat gali turėti įtakos priimant sprendimus dėl šeimos gausėjimo, labiau Rytų Europos šalyse“, – sakė D. Nausėdienė.
Pirmosios ponios teigimu, Lietuvoje šeimai palankią politiką, palyginti su EBPO vidurkiu, atspindi šiuo metu ilgos motinystės atostogos. Parama šeimoms pinigais bei paslaugomis, atsižvelgiant į Lietuvos BVP, netgi šiek tiek viršija šalių vidurkius.
Visgi, pasak D. Nausėdienės, Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos ir EBPO šalyse, vyksta fundamentalūs šeimos sampratos pokyčiai: pirmas vaikas pagimdomas kur kas vėlesniame amžiuje, o antras ar trečias – gerokai perkopus 30 metų amžių. Kita ryški problema – mažėjantis gimstamumas regionuose.
„Moterų įgalinimas, šeimos ir darbo derinimas – vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių gimstamumą. Geras to balansas skatina šeimas turėti antrą ir daugiau vaikų. Negalime tikėtis, kad šeimos ryšis turėti vaikų, jei nejaus valstybės rūpesčio ir nesijaus saugios ištikus krizei. Todėl skiriame daug dėmesio asmenų su negalia aplinkos prieinamumui, individualizuotoms socialinėms paslaugoms, įtraukiajam ugdymui. Manau, pasirinkome teisingą kryptį, svarbu neprarasti ryžto ir nuosekliai didinti valstybės paramą šeimai“, – kalbėjo pirmoji ponia.
D. Nausėdienė pabrėžė, kad būtina rasti mechanizmus, kuriais OECD, ES ir PSO įžvalgos virstų išmintingais sprendimais.
„To neįmanoma pasiekti klaidingai taikant mokslinių tyrimų duomenis, manipuliuojant jais politinių spekuliacijų tikslais. Turime dalintis patirtimis, ieškoti efektyvių įrodymais grįstų sprendimų, pasitelkiant pažangiausią mokslą. Todėl dėkoju savo kolegoms, pirmiausiai tiems, kurie gyvai dalyvauja šioje konferencijoje ir yra vieni iš aktyviausiai veikiančių tarptautinėje erdvėje soft power atstovų valstybių vadovų lygyje“, – sakė ji.
Ji reziumavo, kad šiandienos laikmetis ir pasirinkimai suformuos visuomenės ir būsimų kartų gyvenimą. „Tegu jie skatina santarvę ir gerovę visame pasaulyje. Aukime ir tobulėkime kartu, augindami laisvą ir demokratišką, išmintingą ir kūrybingą Europą. Vardan taikos ir ramybės mūsų namams ir šeimoms, kad ir kurioje pasaulio dalyje begyventume“, – linkėjo pirmoji ponia.
Pirmojoje renginio sesijoje apie Europos demografinę ateitį, mažėjančio gimstamumo padarinius ir šeimų rėmimo svarbą dalyvavo Albanijos ir Serbijos pirmosios ponios Armanda Begaj ir Tamara Vučič, Slovėnijos prezidentės sutuoktinis Alešas Musaras. Nuotoliniu būdu į dalyvius kreipėsi Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska, vaizdo pranešimus skaitė Lenkijos pirmoji ponia Marta Nawrocka ir Turkijos pirmoji ponia Emine Erdogan.
Susitikime taip pat dalyvavo EBPO generalinis sekretorius Mathiasas Cormannas, PSO Europos regioninio biuro sveikatos sistemų skyriaus direktorė Natasha Azzopardi-Muscat, Europos Komisijos narė Dubravka Šuica.
Savo įžvalgomis sesijoje dalijosi Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, Pasaulinio naujagimių priežiūros fondo pirmininkė Silke Mader ir asociacijos „Neišnešiotukas“ įkūrėja bei vadovė Asta Radzevičienė.
Pirmosios ponios ir ponai taip pat lankėsi Santaros klinikų Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje.