Sūkurinėje vonioje atsipalaidavusi Monika Falcon paliko be žado: kadrai kaitina kraują

2025 m. lapkričio 17 d. 20:01
Lrytas.lt
Pastaruoju metu sekėjus operos solistė Monika Falcon (38 m.) lepina pikantiškais kadrais, tačiau naujasis išsižioti privertė ne vieną.
Socialiniame tinkle „Instagram“ aktyviai gyvenimo akimirkomis besidalijanti atlikėja publikavo vaizdo įrašą iš SPA.
Trumpame filmuke matyti, kaip Monika atsipalaiduoja sūkurinėje vonioje.
Pasipuošusi maudymosi kostiumėliu, kaklo aksesuarais, auskarais ir raudonomis lūpomis ji priartėjo prie kameros ir parodė figūrą.
„Mano perliniai papuošalai tinka ir į pirtį ir į puotą“, – šmaikštavo M. Falcon.
Prie kadro ji pridėjo ir grupės „Aerosmith“ dainos „I don't want to miss a thing“ žodžius: „Gulėdama šalia tavęs, jaučiu širdies plakimą ir mąstau, apie ką tu svajoji, mąstau, ar tai mane tu matai“.
Po įrašu dainininkė sulaukė ir komplimentų – sekėjai gyrė jos išvaizdą.
