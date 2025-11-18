Jelena ir Feliksas Tulčinai metalines vestuves atšventė Izraelyje: paviešino unikalų kadrą

Kai du pasauliai – medicina ir muzika – susitinka, gali gimti ne tik kūryba, bet ir meilė, išlaikiusi keturis dešimtmečius. Jelena Tulčina, laikoma natūralios medicinos pradininke mūsų šalyje, ir jos vyras, kultinės grupės „Kertukai“ bosistas Feliksas Tulčinas savo santuokos ilgaamžiškumą nusprendė pažymėti kelione.
„Sprendimą priėmėme, kaip sakoma, čia ir dabar“, – nusišypso Feliksas, o jo sutuoktinė paantrina.
„Bėgant metams suvoki visko laikinumą, tad dabar didžiausią dėmesį norisi skirti žmogui, kuris visuomet šalia. Ypač tokiomis išskirtinėmis progomis. Ir visai nesvarbu, kad kelionėms metas nėra tinkamiausias: darbas veja darbą, oro uostai streikuoja, o pasaulis tapo itin trapus. Tačiau nėra nieko vertingesnio už laiką, praleistą drauge su artimaisiais“, – kalbėjo ji.
Tad ilgai nedvejojusi žinoma pora trims dienoms įsigijo lėktuvo bilietus ne tik sau, bet ir jaunesniajai dukrai su vyru bei anūkams.
Ilgi pasivaikščiojimai, istorinės vietos, saulėtas pajūrys, gardus vietinis maistas ir laikas lankant draugus – taip prabėgo pirmoji trumpų atostogų diena. Antroji diena prasidėjo kelione iš sostinės Tel Avivo į šventuoju miestu vadinamą Jeruzalę.
„Tai emociškai stipriausia vieta, kur man yra tekę lankytis. Juk milijonai žmonių prisiliesti prie Raudų sienos čia plūsta ne šiaip sau. Aš prie jos prašiau ne tik sveikatos ir energijos, kurios nepaprastai reikia mano veikloje, bet ir taikos pasauliui... Mūsų anūkams tai buvo pirmas kartas Izraelyje. Nepamirštama ir neįkainojama patirtis“, – sako Jelena.
Pagal tradiciją metalinės vestuvės simbolizuoja tvirtumą. Metalas – jau nebe trapus kaip sidabras ar subtilus kaip porcelianas. Jis geba atlaikyti laiką, formuojamas, bet nelūžta. Tad šie metai Tulčinams – ne tik data kalendoriuje. Tai žymuo, kiek daug galima kartu išgyventi, sukurti ir išmokti.
Jų santuoka – ne tik romantika. Tai bendros dienos, kompromisai, kūryba ir kantrybė. Jelena dažnai sako, kad laimingos poros receptas yra „bendras augimas“.
Feliksas priduria, kad santuokoje, kaip ir muzikoje, svarbiausia – išgirsti vienas kitą. Per keturis dešimtmečius jie kartu perėjo viską: nuo sėkmių iki iššūkių, nuo scenos šviesų iki tylos, kai svarbiausia – tik du žmonės ir jų bendras ritmas.
Izraelio šventė – tik dar viena stotelė ilgoje gyvenimo kelionėje. „Kai žiūriu į mūsų nuotraukas iš Jeruzalės, galvoju – mes jau tiek visko išgyvenome. Bet viskas dar priešaky“, – sako Jelena.
Kiekvienų vestuvių metinių rytą F. Tulčinas žmoną pradžiugina didžiule puokšte jos mylimiausių gėlių – rožių, o svarbiausia jiedviem, kad ši diena taptų švente ir dukroms, ir anūkams. Tai pavyzdys, kad laimė ir meilė neturi galiojimo laiko.
Garsi pora dabar jau drąsiai prisipažįsta, kad jų santuoka prieš 41-erius metus buvo daug kam netikėta, o ir jiems patiems – neplanuota.
„Tuoktis dar neketinome, tiesiog gražiai draugavome, bet kai sužinojau, kad po širdimi nešioju naują gyvybę, klausimų neliko – reikia kelti vestuves“, – atskleidžia viena garsiausių Lietuvos mitybos specialisčių.
Abiem tai buvo antroji santuoka. Tačiau praeities šešėlius ir skausmingus išgyvenimus juodu nutarė palikti užnugary ir kaip šeima žengti į naują gyvenimo etapą.
„Mūsų tėvai Kaune suorganizavo pietus, į kuriuos pakvietė kelis draugus. Ant stalo nugulė ne tik įdarytas karpis, bet ir virtinukai bei cepelinai. Aš vilkėjau kuklią pilkos spalvos suknelę, Feliksas pasipuošė kostiumu, o svarbiausiu vestuvių akcentu tapo mano dukros iš pirmosios santuokos Olgos palaiminimas ceremonijos metu. Net pats Kauno rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius tą akimirką susigraudino“, – kaip šiandien pamena Jelena.
Ar pora pastebi, kaip greitai laikas nusinešė net 41 jų bendro gyvenimo metus? Juodu tik susižvalgo ir vienbalsiai atsako: „Absoliučiai nepajutome... Ar per drauge praleistus metus atradome laimės formulę? Ko gero, taip. Esame tikri, kad žmogui reikia žmogaus, nes vienatvėje džiaugsmo mažai. O kaip puoselėti santykius, kad net ir sunkiausiu metu sugebėtum žvelgti ta pačia kryptimi? Visa paslaptis slypi mokėjime klausytis vienas kito ir kalbėtis net tada, kai to daryti visiškai nesinori.“
