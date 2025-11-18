ŽmonėsVeidai ir vardai

Mantas Vygantas paviešino aistringą kadrą su Milda May: galbūt atrodome kaip 16-mečiai

2025 m. lapkričio 18 d. 09:33
Lrytas.lt
Po garsiai nuskambėjusių skyrybų su dainininke Jolanta Naruševičiūte atlikėjas Mantas Vygantas išgyvena naują, šviesesnį gyvenimo etapą. Pripažinęs apie puoselėjamus jausmus širdies draugei Milday May vyras paviešino jųdviejų karštą kadrą.
M. Vygantas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje jis su Milda dalijasi aistringu bučiniu.
Šis kadras sulaukė daugybės internautų reakcijų, o pats Mantas tikino, kad norėjo pasidalinti brangia akimirka.
Įraše jis neslėpė jausmų Mildai ir dėkojo jai už didžiulį palaikymą.
„Kai baigiasi koncertas, širdis nuolat perpildyta emocijų nuo žiūrovų aplodismentų. Tačiau pačios maloniausios emocijos, kai šalia – pats brangiausias žmogus, kuri visada išleidžia į sceną ir pasitinka nuo jos nulipant, srūvant prakaitui nuo galvos.
Daug gyvenime aplink teisėjų, daug žinovų ir patarėjų, bet jausmai nugali viską.
Ačiū visiems, kurie palaiko, ir tiems kuriems pirštai dreba nuo noro įžeisti ar pasmerkti.
Laimingiems laikas bėga lėčiau, o jausmai – suteikia gyvenimui sparnus. Gyvenimas vietoje nestovi. Jis mūsų mokytojas.
Tačiau jis tik vienas ir gyventi jį norisi taip, kaip sako mums mūsų vidus. Nors gal kai kuriems ir atrodome kaip 16-kiniai, tačiau norėjosi pasidalinti mums brangia akimirka.
Ačiū, kad esi Decor By Milda May, kartu mes stipresni“, – rašė M. Vygantas.
jausmaiMantas VygantasMeilė
