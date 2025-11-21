ŽmonėsVeidai ir vardai

Eskedar Tilahun kavinėje – prabanga tviskantis gimtadienio vakarėlis: susirinko žinomi veidai

2025 m. lapkričio 21 d. 14:00
Vilnius, 2025 m. lapkričio 20 d. – „Eskedar Coffee Bar“, įsikūręs istoriniuose Signatarų namuose Pilies g. 26, iškilmingai paminėjo savo 4-ąjį gimtadienį, suburdamas draugus, svečius ir miesto bendruomenę į šventę, kurioje susipynė istorija, menas, muzika ir 1920-ųjų dvasia, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šventė vyko Signatarų namų muziejuje, kur skambėjo gyva muzika, grojo DJ, svečiai mėgavosi firminiais kokteiliais ir išskirtine vakaro programa. Šių metų renginys – ypatingai prasmingas: visos pajamos iš bilietų bus skirtos mokyklos statybai Etiopijoje, taip tęsiant baro įsipareigojimą grąžinti kavos gimtinei ir kurti ilgalaikę socialinę naudą.
Unikali vieta, jungianti istoriją ir šiandienos Vilnių
„Eskedar Coffee Bar“ jau ketvirtus metus veikia Signatarų namų muziejuje – vietoje, kurioje 1918 m. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Baras garsėja ypatingu interjeru, XX a. pradžios estetika, jaukiais krėslais, augalija ir gundančiu kavos aromatu. Čia atsiskleidžia Eskedar svetingumas, pasakojamos istorijos ir kuriama ryšio atmosfera, dėl kurios svečiai noriai sugrįžta.
Meniu įkvėptas Lietuvos istorinių asmenybių ir vietos gamintojų – nuo „Lakštingalos“ ir „Jablonskio obuolio“ iki „Štralio Valsas“. Baro erdvė mena ir ankstesnius šio namo laikus: čia kadaise veikė kavinė „Baltasis Štralis“, garsėjusi kava ir desertais, vėliau – kultinio Vilniaus baro „Afrika“ bohema.
Kambaryje taip pat stovi išskirtinis signataro Prano Dovydaičio pianinas, kuriuo muziejus leidžia dalintis su svečiais.
Gimtadienio šventė: muzika, šokiai ir istorijos tęstinumas
Gimtadienio šventės dovana svečiams –tikras džiazas svečiams padovanojo Dalius Naujokaitis ir draugai.
Signatarų namų salėje pasirodė Jonas Vilimas ir Mūza Magda grupe, atlikdami programą „Classic Jazz“ – kupiną elegancijos, atpažįstamų melodijų ir charizmos. Publika liko sužavėta „PhDJ“ netik grojaraštis bet stiliumi. Vėliau vakarą užliejo latino, Afro ritmai ir lydimi šurmulio, pokalbių ir šilto bendravimo.
Bendruomenė, kuri jungia
„Eskedar Coffee Bar“ lankosi įvairi publika – politikai, istorikai, menininkai, kuratoriai, ambasadoriai, visuomenės veikėjai ir Vilniaus svečiai iš užsienio, neretai tampantys baro draugais. Ši vieta – susitikimų, pokalbių ir tikrų istorijų erdvė, kaip ir senasis „Baltasis Štralis“.
