Mindaugas Kuzminskas pasidalijo sentimentaliu kadru: „Kai kurie dalykai nesikeičia“

2025 m. lapkričio 21 d. 20:36
Lrytas.lt
Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas (36 m.) pasidalijo nostalgiją keliančia nuotrauka – įsiamžino su kolegomis.
Socialiniuose tinkluose sportininkas pasidalijo kadru iš Graikijos.
Ten jis susitiko ir laiką leido su bičiuliais gerai žinomais Lietuvos krepšininkais Mantu Kalniečiu, Luku Lekavičiumi ir latviu Dairiu Bertaniu.
Prie įrašo Mindaugas pridėjo ir šiltus žodžius.
„Kai kurie dalykai niekada nesikeis! Labai džiaugiuosi, kad krepšinis į mano gyvenimą atvedė šiuos žmones, kuriuos galiu vadinti draugais“, – rašė jis.
Prie įrašo M. Kuzminskas pridėjo ir latvių dainininko Laurio Reinikio dainą „Aš bėgu“. Šis pasirinkimas itin patiko jo kolegai.
„Myliu dainos pasirinkimą“, – šmaikščiai rašė D.Bertanis.
Mindaugas KuzminskasMantas KalnietisLukas Lekavičius
