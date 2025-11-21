Populiarioje tinklalaidėje Mantas Katleris pratrūko ašaromis: priežastis nustebins

Žinomas vyras, pasakodamas apie savo mėgstamą animacinį serialą „Futurama“, staiga susigraudino.
Ši atkarpa iš tinklalaidės nebuvo iškirpta, todėl žiūrovai galėjo pamatyti tikrą ir nesuvaidintą Manto pusę.
Pasak Manto, jį taip sujaudino paskutinė serialo serija, kuomet pagrindiniai herojai Philip J. Fry ir Turanga Leela nusprendė gyventi kartu.
„Viena gražiausių sukurtų scenų yra „Futuramos“ paskutinėje serijoje. Ten viskas sustojo, buvo kažkoks glitch'as ir sustojo laikas.
Ir (pagrindiniai veikėjai – aut.past.) sako: „Na, ką, gyvenam kartu“. Ir taip gražiai montažą parodė, kaip jie per Atlanto vandenyną perėjo kartu.
Tada tas glitch'as kažkaip atsijungė, nes tas profesorius kažką padarė ir sako: „Aš galiu jus grąžinti į tą patį momentą“. Ir jie sako: „Na, ką, pasiruošęs dar kartą nugyventi?“, – po tokių žodžių M. Katleris susigraudino.
Tuomet šalia komiko sėdėję kolegos Rolandas Mackevičius ir Mantas Stonkus nieko nelaukdami priėjo prie jo ir uždėjo ranką ant peties.
Regis, ir pats M. Katleris nustebo savo jautrumu, tačiau netrukus jis nusišluostė ašaras ir ėmė juokauti.
Manto emocijos sujaudino ne vieną internautą, o kai kurie tikino, kad ir patys susigraudino.
„Sugraudino net mane Manto ašaros, jautru pamatyti, gerai, kad neiškirpote <...>“, – rašė viena internautė.
„Gražu matyti neužspaustas vyriškas emocijas“, – antrino kitas internautas.
„Ačiū už tikrą emociją ir nuoširdumą. Pasirodo, komikai irgi moka verkt“, – pridūrė dar viena.
