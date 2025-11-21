Žurnalas „Top“: turtingiausias Lietuvoje – G. Žiemelis

Kaip skelbia kiekvienais metais turtingiausių šalies gyventojų reitingą sudarantis žurnalas „Top“, G.Žiemelio turtas šiemet siekia 2,5 mlrd. eurų – jis išlaiko aiškią lyderystę šiame sąraše.
Didžiausia nepriklausoma ACMI (orlaivių nuoma su įgula, draudimu ir remontu) paslaugų teikėja pasaulyje „Avia Solutions Group“ šiandien vykdo veiklą 68 šalyse visame pasaulyje ir turi biurus Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone bei daugelyje kitų miestų.
Grupėje dirba apie 14 tūkstančių aviacijos specialistų. „Avia Solutions Group“ nuolat plečiasi į naujas rinkas, todėl G.Žiemelis yra vienas įtakingiausių verslininkų pasaulio aviacijos sektoriuje.
Nors turtingiausių Lietuvos verslininkų dešimtukas iš esmės liko tas pats, žurnalas „Top“ fiksuoja tam tikrus pokyčius.
„Vilniaus prekybos“ įkūrėjas Nerius Numa iš trečiosios vietos pakilo į antrąją, o „Girteka Group“ valdytojas Mindaugas Raila šiemet nusileido į trečiąją poziciją.
Kaip ir pernai, žurnalo „Top“ reitinge – šeši milijardieriai: G.Žiemelis, N.Numa, M.Raila, „Tesonet“ akcininkai Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas, bei „MG grupės“ prezidentas Darius Mockus.
Žurnalo „Top“ skelbiamas 10 turtingiausių Lietuvos verslininkų sąrašas:
Gediminas Žiemelis, „Avia Solutions Group“ – 2,5 mlrd. eurų;
Nerius Numa, „Vilniaus prekybos“ įkūrėjas – 2,4 mlrd. eurų;
Mindaugas Raila, „Wilgrow“ valdybos pirmininkas – 2,15 mlrd. eurų;
Tomas Okmanas, „Tesonet“ akcininkas – 1,32 mlrd. eurų;
Eimantas Sabaliauskas, „Tesonet“ akcininkas – 1,32 mlrd. eurų;
Darius Mockus, „MG grupės“ prezidentas – 1,14 mlrd. eurų;
Artūras Rakauskas, „Kesko Senukai“ grupės prezidentas – 745 mln. eurų;
Vladas Algirdas Bumelis, „Biotechpharmos“ valdybos pirmininkas – 720 mln. eurų;
Vitoldas Tomaševskis, „Openlane Ltd.“ savininkas – 720 mln. eurų;
Dainius Dundulis, „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas – 680 mln. eurų;
Pasak žurnalo „Top“, bendras 500 turtingiausių Lietuvos verslininkų turtas siekia 41,77 mlrd. eurų, – 1,63 mlrd. eurų daugiau nei pernai. Šiemet reitinge – 15 naujokų, 424 vyrai ir 76 moterys.
Visą sąrašą skelbia žurnalas „Top“.
