Jubiliejų švenčianti Jovita Balčiūnaitė ir Richardas Jonaitis laukia šeimos pagausėjimo

Tiesa, progos dvi – mat žinią apie nėštumą Jovita pranešė per savo 40-ąjį gimtadienį.
Pasidalijusi nėštukės nuotrauka plačiau apie tai ji papasakojo Instagrame.
„Šiandien man 40! Ir per šiuos margus savo metelius nesupratau nei kaip reikia teisingai gyventi, nei kur slypi ta prasmė ar esmė…neišsiaiškinau jokių gyvenimo paslapčių ar tiesų…tik gal išmokau vieną pamoką.
Gyvenimas labai skaudžiai atima, bet ir su kaupu gražina. Vieną pavasario vakarą mano tėtis išėjo į darbą ir nebegrįžo. Širdis. Tikriausiai pavargo plakti. Kiek kartų svajojau jį bent trumpam apsikabinti ir pasakyti sudie. Deja, išsiskyrėm neatsisveikinę.
Ir štai, nepraėjus nė porai metų manyje plaka nauja širdis! Gyvenimas vieną meilę pasiėmė, kitą – gražina. Viena laimė išėjo, bet kita labai greitai sugrįš!
Panašu, kad viskas taip ir sukasi ratu, nieko nėra pažadėto bei amžino, įdomu, kiek kartų dar griūsiu, apsibrozdinsiu kelius, bet ir vėl atsistojusi drąsiai žengsiu į priekį. Tikriausiai todėl ir nuostabus tas labai keistas, bet labai gražus dalykas pavadinimu gyvenimas.
Dar tėtis dažnai linkėdavo sveikatos ir meilės gyvenime nes visa kitą, sakydavo, yra fignia. Aš šiais neramiais laikais pridėčiau dar taikos. Taigi, sveikatos, meilės ir taikos tau šiame gyvenime, mūsų mylimas ir labai laukiamas, vaikeli, nes visą kitą, palyginus, yra fignia“, – rašė žinoma moteris.
