Paaiškėjo, su kuo renginyje pasirodė trumpai viceministru buvęs A. Brokas: šviesiaplaukės paeityje – kriminaliniai įrašai

Į renginį Aleksandras atvyko su Gintare Kubiliūte. Lietuvė buvo modelis ir dainininkė, o jos vardas žiniasklaidoje skambėjo ir dėl kriminalinės praeities.
2014 m. naujienų portalas Lrytas skelbė, kad tuomet Šveicarijoje gyvenanti G. Kubiliūtė sėkmingai vaikščiojo Italijos mados podiumais, dirbo televizijoje, tačiau jos spindesį užtemdė areštinės grotos.
Pinigų plovimas ir dokumentų klastojimas. Tokius kaltinimus Alpių papėdėje tarp ežerų įsikūrusiame Lugano kurorte gyvenančiai G.Kubiliūtei pareiškė antrankius jai uždėję Tičino kantono prokurorai.
Areštą pratęsęs teisėjas nusprendė, kad iš lietuvės ir Pietų Afrikos Respublikos piliečio santuokos Kaune gimusi G.Kubiliūtė gali bandyti pabėgti į užsienį ar pakenkti tyrimui.
Kalėjime laikoma moteris galėjo pasimatyti tik su savo advokatu ir artimiausiais šeimos nariais.
Pirmą kartą nemalonumų su teisėsauga ji sulaukė 2014 metų birželį, kai Šveicarijos ir Italijos muitinėje buvo sulaikyta su 600 tūkst. Šveicarijos frankų (1,69 mln. litų) vertės deimantais ir juvelyrikos dirbiniais.
Tačiau Šveicarijos spauda teigia, kad už grotų ją nuvedė draugystė su 42 metų politiku ir verslininku Danieliu Enderlinu.
Lugano savivaldybės patarėjui D.Enderlinui pareigūnai ant kulnų lipo jau kelis mėnesius. Jis kaltinamas neteisėtu mažiausiai pusantro milijono Šveicarijos frankų (4,23 mln. litų) pasisavinimu, tyčiniu bankrotu, dokumentų klastojimu.
Dabar Gintarė socialiniame tinkle „Instagram“ turi milijoną sekėjų. Panašu, kad žinoma moteris nenutolo nuo modelio darbo, taip pat ji glaudžiai bendradarbiauja su „Elle“.
O štai Aleksando vardas žiniasklaidoje ryškiai šmėžavo mėnesio pradžioje. Tuomet pranešęs, jog buvo paskirtas kultūros viceministru vos po kelių dienų jis paskelbė apie pasitraukimą.
„Šiandien priėmiau sprendimą pasitraukti iš kultūros viceministro pareigų“, – tada feisbuke rašė jis
Taip pat visai neseniai paaiškėjo, jog vyras skiriasi su žmona „Misis Lietuva“ Grete Brokiene.
Tai patvirtino ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. 2025 m. rugpjūčio 8 d. gautas Gretės Smičiūtės ieškinys dėl santuokos nutraukimo su atsakovu Aleksandru Broku ir kitų susijusių klausimų.
