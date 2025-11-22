ŽmonėsVeidai ir vardai

Populiariame sostinės bare „BIX“ – netikėta vagystė: pasekmės neeilinės

2025 m. lapkričio 22 d. 15:02
Lrytas.lt
Šeštadienio rytą populiarus sostinės baras „BIX“ kreipėsi su pagalbos prašymu. Pasilinksminimo vietoje įvyko vagystė.
Pranešta, kad porelė pasisavino įstaigos raktus, kartu su jais dingo ir asmeniniai darbuotojo namų raktai.
Pagalbos prašymu baro atstovai pasidalijo feisbuke.
„Šiandien ryte porelė pavogė ir išsinešė raktus nuo „BIX“ baro. Tikėkimės, kad kai išsimiegos supras, ką padarė ir atneš atgal.
Baro spyną pakeisime, ne bėda. Tiesiog tarp tų raktų buvo ir asmeniniai darbuotojo raktai nuo buto.
Todėl prašome raktus gražinti. Kreipiamės į juos ar jų draugus. Priešingu atveju kreipsimės į policiją dėl vagystės su visom iš to sekančiom pasekmėm. Skaudės“, – rašyta pranešime.
Baras taip pat paviešino poros nuotrauką, kuri užfiksuota stebėjimo vaizdo kameromis.
