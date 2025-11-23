Inga Stumbrienė surengė trankų vakarėlį: nustebino viena detalė

Socialiniuose tinkluose Inga pasidalijo kadrais iš pasakiško vakarėlio.
Jame dominavo rožinė spalva – pati I. Stumbrienė vilkėjo rožinę suknelę, stūksojo rožinė nuotraukų sienelė, rožinis tortas, rožinės gėlės.
„Nors gimtadienio šventę teko truputį atidėti, bet mes ją tikrai su trenksmu atšvęsime“, – akies krašteliu užkulisius pasidalijusi rašė Inga.
Pro akis neprasprūdo pasikeitusi Ingos išvaizda – gimtadieniui ji rinkosi šukuoseną su kirpčiukais, kuria jau stebino viename renginyje.
Primename, kad tikrąją gimimo dieną verslininkė pasitiko Prancūzijos Rivjeroje.
„Kadangi vykome su visa šeima, rinkomės kad būtų šilta ir netoli. Šią vietą jau esame įsimylėję, tad jei tik turime progą, skrendame būtent čia“, – tuomet Lrytas sakė ji.