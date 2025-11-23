ŽmonėsVeidai ir vardai

Inga Stumbrienė surengė trankų vakarėlį: nustebino viena detalė

2025 m. lapkričio 23 d. 11:28
Lrytas.lt
Nors tikrasis verslininkės Ingos Stumbrienės (42 m.) gimtadienis buvo spalio pradžioje, grandiozinę šventę ji iškėlė tik dabar.
Daugiau nuotraukų (26)
Socialiniuose tinkluose Inga pasidalijo kadrais iš pasakiško vakarėlio.
Jame dominavo rožinė spalva – pati I. Stumbrienė vilkėjo rožinę suknelę, stūksojo rožinė nuotraukų sienelė, rožinis tortas, rožinės gėlės.
„Nors gimtadienio šventę teko truputį atidėti, bet mes ją tikrai su trenksmu atšvęsime“, – akies krašteliu užkulisius pasidalijusi rašė Inga.
Pro akis neprasprūdo pasikeitusi Ingos išvaizda – gimtadieniui ji rinkosi šukuoseną su kirpčiukais, kuria jau stebino viename renginyje.
Primename, kad tikrąją gimimo dieną verslininkė pasitiko Prancūzijos Rivjeroje.
„Kadangi vykome su visa šeima, rinkomės kad būtų šilta ir netoli. Šią vietą jau esame įsimylėję, tad jei tik turime progą, skrendame būtent čia“, – tuomet Lrytas sakė ji.
Inga StumbrienėGimtadienispokyčiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.