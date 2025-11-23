Po audrą sukėlusių kalbų apie praeitį – pirma su A. Broku pozavusios G. Kubiliūtės reakcija

Su žiniasklaida Ginta pasidalijo atviru laišku.
„Pastarosiomis dienomis kai kuriuose žiniasklaidos pranešimuose pasireiškė netikslios ir klaidinančios interpretacijos, kurios neatitinka realybės ir neatspindi mano vertybių ar profesinės karjeros.
Jaučiu pareigą pagarbiai ir skaidriai išsiaiškinti situaciją. Gimiau Lietuvoje ir visiškai pritariu dabartiniams laisvės, modernumo, europietiškos tapatybės principams ir vertybėms, apibūdinančioms mano šalies istoriją. Tai tauta, gebanti atsinaujinti ir sustiprinti savo kultūrinius bruožus po sudėtingų laikų.
Nuo vaikystes su šeima persikėliau į Šveicariją dėl to meto politinio klimato ir aplinkybių, kurios kėlė grėsmę mūsų saugumui ir įsitikinimams. Tai buvo iššūkių metas: nauja kalba, nauja sistema, nauja kultūra. Vėliau studijavau ir dirbau Jungtinėse Valstijose, Prancūzijoje ir Italijoje.
Šios šalys buvo esminiai mano augimo etapai ir tokia tarptautinė patirtis sustiprino manyje profesinę viziją, pagrįstą nepriklausomybe, sąžiningumu, pagarba, intelektine laisve ir vakarietiška vertybių sistema – principais, kurių tvirtai laikausi.
Nepaisant daugelio metų, praleistų užsienyje, Lietuva visada išliko mano pagrindiniu atskaitos tašku. Stebėti šalies augimą ir jos tarptautinį pripažinimą yra pasididžiavimo priežastis ir motyvacija prisidėti prie jos vystymosi.
Tikiuosi, kad ir kiti lietuviai pasaulyje galės grąžinti į šalį žinias, kompetencijas ir galimybes, stiprindami jos kultūrinį ir ekonominį potencialą.
Visos praeityje minėtos aplinkybės, turėjusios teisinį kontekstą, buvo visapusiškai išaiškintos kompetentingose institucijose prieš daugiau nei dešimtmetį.
Oficialūs dokumentai, susiję su mano asmeniu, patvirtina, kad nėra jokių aktų ar procesų, galinčių kelti abejonių dėl mano veiklos teisingumo ar reputacijos.
Grįžimas prie tokių interpretacijų bei kūrimas naujų naratyvinių versijų, paremtų iškreipta informacija, reiškia žingsnį atgal ir mūsų visuomenės – kuri dabar yra demokratinė ir gerbia teisės principus, skirtus kiekvieno individo apsaugai ir laisvei – evoliucijos ignoravimą. Tai ne tik nepagarba, bet ir sukuria žalingą precendentą tiems, kurie nusprendžia grįžti į Lietuvą plėtoti projektus ir prisidėti prie šalies pažangos.
Šiandien mano darbas ir projektai siekia įvertinti Baltijos šalių kultūrinę dinamiką šiuolaikiniu ir tarptautiniu požiūriu, skatinant atsakingą ir nepriklausomą turinį. Mano įsipareigojimas yra veikti profesionaliai, su pagarba ir prisidedant prie Lietuvos kultūrinio gyvybingumo“, – dalijosi G. Kubiliūtė.
Primename, kad 2014 m. naujienų portalas Lrytas skelbė, kad tuomet Šveicarijoje gyvenanti G. Kubiliūtė sėkmingai vaikščiojo Italijos mados podiumais, dirbo televizijoje, tačiau jos spindesį užtemdė areštinės grotos.
Pinigų plovimas ir dokumentų klastojimas. Tokius kaltinimus Alpių papėdėje tarp ežerų įsikūrusiame Lugano kurorte gyvenančiai G.Kubiliūtei pareiškė antrankius jai uždėję Tičino kantono prokurorai.
Gintarė Kubiliūtė-Ginta BikuAleksandras A. Brokaskaltinimai
Rodyti daugiau žymių