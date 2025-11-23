Orai
2025 m. lapkričio 23 d. 11:28
Viktorija Macijauskienė atsivėrė apie santykius su vyru Arvydu: paaiškėjo, koks jis už uždarų durų
2025 m. lapkričio 23 d. 11:28
Lrytas Premium nariams
Sunku patikėti, kaip krepšinio legendos Arvydo Macijausko (45 m.) žmona funkcinės medicinos specialistė, Viktorija Macijauskienė (39 m.) viską suspėja.
Daugiau nuotraukų (29)
Viktorija Buder-Macijauskienė
Šeima
asmeninis gyvenimas
Rodyti daugiau žymių