ŽmonėsVeidai ir vardai

Viktorija Macijauskienė atsivėrė apie santykius su vyru Arvydu: paaiškėjo, koks jis už uždarų durų

2025 m. lapkričio 23 d. 11:28
Lrytas Premium nariams
Sunku patikėti, kaip krepšinio legendos Arvydo Macijausko (45 m.) žmona funkcinės medicinos specialistė, Viktorija Macijauskienė (39 m.) viską suspėja.
Daugiau nuotraukų (29)
Viktorija Buder-MacijauskienėŠeimaasmeninis gyvenimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.