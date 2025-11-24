ŽmonėsVeidai ir vardai

Dizainerės Karinos Paninos renginyje – mįslę užminęs incidentas

2025 m. lapkričio 24 d. 19:33
Lrytas.lt
Neseniai Vilniuje įvyko dizainerės Karinos Paninos suorganizuotas pop-up renginys „Clean Girl Matcha Party“, kuriame ji pristatė savo naują kolekciją. Visgi renginys neapsiėjo be nesklandumų.
Renginyje dizainerė pristatė savo kurtus drabužius, o vieni marškinėliai netgi buvo patalpinti neperšaunamo stiklo vitrinoje. Prie jų pridėta ir stulbinanti kaina – 3 tūkst. eur.
Po renginio socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas netikėtumas.
Įraše matyti, kaip į kolekcijos pristatymą atėjęs svečias paprašo iš arčiau apžiūrėti marškinėlius.
Jam leidus tai padaryti, staiga vaikinas apipila marškinėlius matcha gėrimu.
Po šio įvykio staigiai sureagavusi apsaugos darbuotoja išveda vaikiną iš renginio erdvės.
Pasirodžius vaizdo įrašui, socialiniuose tinkluose užvirė diskusija.
Vieni buvo nustebę, o kiti ėmė svarstyti, ar tai – ne reklaminis triukas?
Pati dizainerė situacijos kol kas viešai nekomentavo.
Visgi neatmetama galimybė, kad toks „incidentas“ galėjo būti surežisuotas.
Tai būtų ne pirmas kartas, kai K. Panina į savo kolekcijos pristatymą įtraukia teatro elementų.
Savo ankstesnei kolekcijai „Nebeturiu įkvėpimo“ dizainerė buvo paruošusi spektaklį, kuriam pati parašė eiliuotą pjesę „Turi Ugnies?“.
