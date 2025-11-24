R. Bernatonis skelbia dar vieną magijos šou: vieno jo triuko paslapties dar neįveikė niekas pasaulyje

„Jau sunku būtų ir suskaičiuoti, kiek šou esu surengęs Las Vegase, kruiziniuose laivuose, garsiausiuose magijos teatruose, įvairiausiuose užsienio TV šou, tačiau Lietuvoje vykdavo tik privatūs renginiai ir daugelis neturėdavo galimybės pamatyti mano programos tiesiog, nusipirkę bilietus.
Dėl to dažnai girdžiu nuomonę, kad aš Lietuvoje nebegyvenu, tik epizodiškai grįžtu. Tai netiesa. Čia mano namai, šeima, čia kuriu savo gyvenimą. Būtent todėl labai jaudinausi nusprendęs pasirodyti savai publikai, juk sakoma, kad savam krašte pranašu nebūsi. O pasirodo, galima“, – po šou Vilniaus Mažajame teatre šypsojosi Rokas.
Garsusis iliuzionistas, Gineso rekordų savininkas R. Bernatonis neslepia, jog šiems renginiams ruošėsi rimčiau, nei bet kada. O tuomet viską atpirko žiūrovų reakcijos, gausios ovacijos ir tai, kaip nespėję įsigyti bilietų gerbėjai bandė siūlyti dvigubas sumas, kad tik atsirastų kokių nors galimybių papulti į šou.
„Neslėpsiu, ruošiausi ilgai ir tikrai atsakingai. Žinau, jog Lietuvos publika yra reikli, ją reikia užsitarnauti. Amerikoje žmonės ploja vos tau įžengus į sceną, o čia salę dar tenka „apšildyti“.
Nereiškia, kad jiems nepatinka, tiesiog mūsų reakcijos santūresnės. Todėl buvau užsibrėžęs tikslą surengti patį kokybiškiausią, pasaulinio lygio pasirodymą.
Daug keliauju po pasaulį, esu matęs įvairiausių magijos šou, ir labai norėjau čia, namuose, pakelti kartelę į aukštesnį lygį. Vis dar nepaleidžia adrenalinas – gavau tiek daug pagyrų, meilės, gerų emocijų, todėl su džiaugsmu pranešu: kartojam!“, – sako iliuzionistas.
Platformoje Bilietai.lt jau galima įsigyti bilietų į naujai skelbiamą, kovo 20-ąją Vilniuje vyksiantį, R. Bernatonio magijos šou.
„Mūsų šalies ir užsienio publika skiriasi ne tik reakcijomis, bet ir tuo, kokio tipo triukai patinka labiau. Lietuviai išsiskiria analitiniu mąstymu, juos žavi minčių skaitymas.
Pagal tai ir dėlioju pasirodymus. Visuomet įtraukiu naujų, dar nerodytų triukų, o tam tikri teatrališki sprendimai juos sujungiant renginį paverčia tikrų tikriausiu magijos spektakliu. Nenoriu daug atskleisti, tik užsiminsiu, kad viena dalis tikrai visus paliks be žado. Tai mano paties sukurtas triukas, kurio paslapties dar nepavyko įminti niekam pasaulyje“, – intriguoja R. Bernatonis.
