ŽmonėsVeidai ir vardai

Rokas Galvonas parodė kardinalius „Močiučių rezidencijos“ pokyčius

2025 m. lapkričio 24 d. 16:06
Lrytas.lt
Artėjant šventiniam laikotarpiui žinomas verslininkas, virtuvės šefas Rokas Galvonas nustebino „Močiučių rezidencijos“ pokyčiais. Vyras parodė, kaip atnaujino populiarų restoraną, į kurį jau įsileido kalėdinę dvasią.
Daugiau nuotraukų (11)
Dabar Palangoje įsikūręs restoranas papuoštas tūkstančiais lempučių, kalėdinėmis dekoracijomis ir alsuoja šventine dvasia.
Pats Rokas įsiamžino su darbuotojomis, virtusiomis Snieguolėmis, ir neslėpė geros nuotaikos.
Šventiniais kadrais, kuriuose matyti ir atsinaujinęs restoranas, R. Galvonas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Myliu savo močiutes, myliu Palangą ir visą šventinį laukimą.
Kviečiu puošti ne tik savo namus ar įmones — kviečiu puošti ir savo širdis.
Tegul Kalėdinė dvasia uždega šviesą mumyse, o pasaulis tampa dar gražesnis. Močiutės jau pasipuošė, laukiame svečiuose“, – rašė R. Galvonas.
Internautai negalėjo atsistebėti papuoštu restoranu ir pažėrė Rokui komplimentų už tokį darbą.
Per kelias dienas įrašas sulaukė daugiau nei 3,5 tūkst, patiktukų.
Rokas Galvonasrestoranasatsinaujinimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.