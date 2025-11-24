Rokas Galvonas parodė kardinalius „Močiučių rezidencijos“ pokyčius

Dabar Palangoje įsikūręs restoranas papuoštas tūkstančiais lempučių, kalėdinėmis dekoracijomis ir alsuoja šventine dvasia.
Pats Rokas įsiamžino su darbuotojomis, virtusiomis Snieguolėmis, ir neslėpė geros nuotaikos.
Šventiniais kadrais, kuriuose matyti ir atsinaujinęs restoranas, R. Galvonas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Myliu savo močiutes, myliu Palangą ir visą šventinį laukimą.
Kviečiu puošti ne tik savo namus ar įmones — kviečiu puošti ir savo širdis.
Tegul Kalėdinė dvasia uždega šviesą mumyse, o pasaulis tampa dar gražesnis. Močiutės jau pasipuošė, laukiame svečiuose“, – rašė R. Galvonas.
Internautai negalėjo atsistebėti papuoštu restoranu ir pažėrė Rokui komplimentų už tokį darbą.
Per kelias dienas įrašas sulaukė daugiau nei 3,5 tūkst, patiktukų.