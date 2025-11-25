Orai
2025 m. lapkričio 25 d. 19:37
„Mis Europa“ konkurse triumfavusi lietuvė E. Dargytė prisiminė skaudžią vaikystę: „Sulaukdavau patyčių“
2025 m. lapkričio 25 d. 19:37
Kai prieš pusę metų socialiniuose tinkluose šiaulietė Emilė Dargytė (28 m.) sulaukė intriguojančios žinutės nesitikėjo, kad visai netikėtai išsipildys viena didžiausių jos svajonių.
grožio konkursas
Lietuva
Italija
Rodyti daugiau žymių