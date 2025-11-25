Po susitikimo Širvintose – netikėta Ž. Pinskuvienės ir L. Kasčiūno akistata

Politikė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip ji susitinka su Seimo nariu Laurynu Kasčiūnu.
Tačiau šis susitikimas – neeilinis, nes po darbingo pusdienio abu politikai nėrė į pažintinę ekskursiją po Širvintų rajoną.
Taip pat, kaip matyti įraše, Ž. Pinskuvienė ir L. Kasčiūnas kartu žaidė stalo tenisą, o vėliau – į krepšį mėtė krepšinio kamuolį.
Nors Ž. Pinskuvienė pripažino, kad tokioje sportinėje veikloje aukštakulniai nebuvo praktiškas pasirinkimas, ji džiaugėsi smagiai praleistu laiku.
„Širvintos – visada atviros! Žmonių saugumas yra ir bus mūsų prioritetas.
Šiandien Širvintose viešėjo buvęs LR krašto apsaugos ministras, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Po konstruktyvaus pokalbio, apsikeitimo žiniomis ir darbingo pusdienio – pažintinė ekskursija po Širvintų rajono objektus.
Kaip ir dera rimtam vizitui, pabaigėme pozityviai: apžiūrint vieną iš sporto objektų, Laurynas Kasčiūnas pats pasiūlė sužaisti stalo tenisą (aukštakulniai šįkart man nepadėjo), o po pirmųjų taškų svečio jau laukė ir krepšinio iššūkis. Šįkart laimėjo sportas – be jokios politikos“, – rašė ji.
