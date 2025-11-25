ŽmonėsVeidai ir vardai

Po susitikimo Širvintose – netikėta Ž. Pinskuvienės ir L. Kasčiūno akistata

2025 m. lapkričio 25 d. 11:03
Lrytas.lt
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė neretai socialiniuose tinkluose pasidalija akimirkomis iš savo laisvalaikio. Šį kartą ji prakalbo apie susitikimą su vienu žinomu šalies politiku.
Daugiau nuotraukų (15)
Politikė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip ji susitinka su Seimo nariu Laurynu Kasčiūnu.
Tačiau šis susitikimas – neeilinis, nes po darbingo pusdienio abu politikai nėrė į pažintinę ekskursiją po Širvintų rajoną.
Taip pat, kaip matyti įraše, Ž. Pinskuvienė ir L. Kasčiūnas kartu žaidė stalo tenisą, o vėliau – į krepšį mėtė krepšinio kamuolį.
Nors Ž. Pinskuvienė pripažino, kad tokioje sportinėje veikloje aukštakulniai nebuvo praktiškas pasirinkimas, ji džiaugėsi smagiai praleistu laiku.
„Širvintos – visada atviros! Žmonių saugumas yra ir bus mūsų prioritetas.
Šiandien Širvintose viešėjo buvęs LR krašto apsaugos ministras, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Po konstruktyvaus pokalbio, apsikeitimo žiniomis ir darbingo pusdienio – pažintinė ekskursija po Širvintų rajono objektus.
Kaip ir dera rimtam vizitui, pabaigėme pozityviai: apžiūrint vieną iš sporto objektų, Laurynas Kasčiūnas pats pasiūlė sužaisti stalo tenisą (aukštakulniai šįkart man nepadėjo), o po pirmųjų taškų svečio jau laukė ir krepšinio iššūkis. Šįkart laimėjo sportas – be jokios politikos“, – rašė ji.
Laurynas KasčiūnasŽivilė Pinskuvienėsusitikimas
Rodyti daugiau žymių

