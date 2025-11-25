Vilniuje pristatytas dokumentinis filmas apie Rositą Čivilytę: susirinko garsūs bičiuliai

Šis filmas yra biografinės jos knygos „Rosita: gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ (aut. Elvyra Kučinskaitė) tęsinys – gyvas, artimas ir dar giliau leidžiantis pažinti jos pasaulį. Į premjerą susirinko būrys Rositos bendražygių, bičiulių ir žinomų veidų.
Visai neseniai, lapkričio pradžioje scenos legenda minėjo 60-ąjį gimtadienį.
Tuomet lietingą vakarą draugai, bičiuliai ir artimieji rinkosi į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, kur gimimo dienos proga dainininkė pristatė biografinę knygą.
„Ji daugelį metų džiugina klausytojus savo balsu ir charizma, o šis vakaras buvo puiki proga kartu pasidžiaugti jos kūrybine kelione ir įkvepiančia istorija“, – tuomet šypsojosi renginio organizatoriai.
Po knygą papildančio filmo seanso svečiai pasiliko jaukiam pabendravimui su filmo heroje ir kūrybine komanda.
Rosita Čivilytėfilmaspremjera
