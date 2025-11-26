Incidentas Vilniaus oro uoste sujaukė V. Jakučinskaitės planus: nukeltas itin svarbus skrydis

Popiet iš Lenkijos atskridęs ir Vilniaus oro uoste nusileidęs lėktuvas nuslydo nuo kilimo ir tūpimo tako ir įstrigo šalia jo.
Keleiviai iš lėktuvo buvo skubiai išlaipinti, o minėtasis takas iš pradžių buvo uždarytas iki 17 val., vėliau – iki 19 valandos.
Sumaištį iš arti matė dizainerė Viktorija Jakučinskaitė. Žinoma moteris 16 val. 40 min. turėjo skristi į Milaną, tačiau skrydis buvo nukeltas į 23 valandą.
Emocijomis ji pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
„Gavom kuponą – 12 eurų – pavalgyti, tipo, galim. Nežinau ar čia žmogui, ar čia dviem. Ir dabar paklausėme darbuotojo, tai leido mums, visgi, išeiti, palikti oro uostą. Tai važiuojam namo.
Pas mus rytoj 9 valandą ryto Italijoje yra dokumentų pasirašymas, kurio mes laukėme pusę metų. Nežinau, ar čia nelemta, ar kas čia yra. Mes tik dėl šito įvykio skrendam. Tik dviem dienom į Italiją. Ir mums dar reikia nusigabenti nuo oro uosto į Milaną.
Dar reiks keletą valandų važiuoti, turbūt. Tai jei išskrisim 23 val., tai nemiegosim šią naktį, o vyras tiesiog vairuos, kad 9 ryto būti ofise“, – sutrikusi apie situaciją „Instagram“ istorijose pasakojo V. Jakučinskaitė.
Iškart po to ji parodė, kaip atrodo žmonėmis perpildytas Vilniaus oro uostas. Dizainerė teigė, kad prie ten esančių restoranų nusidriekė didžiulės eilės.
„Tikriausiai ims išsinešimui ir valgys kažkur salėje, nes nėra kur sėsti. Va tokia situacija“, – teigė ji.