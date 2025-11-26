Po incidento – renginys: į Vilniaus oro uosto konferencijų centrą plūdo kviestiniai svečiai

Į šią išskirtinę vakarienę rinkosi kviestiniai svečiai: JAV ir tarptautinio verslo atstovai, bendruomenės nariai bei partneriai.
Neįprasta Vilniaus oro uosto konferencijų erdvė šiemet tapo simbolišku pasirinkimu – vieta priminė tarptautiškumą, atvirumą ir globalią Lietuvos verslo kryptį.
Renginio metu svečius pasveikino AmCham pirmininkas Tadas Vizgirda, o tradicinė Padėkos dienos dvasia į sceną atėjo kartu su kalakuto pjaustymo ceremonija. Vakarienės metu svečiai mėgavosi amerikietiškos virtuvės patiekalais, gyva Aleksandro Belkino ir grupės muzika.
Vakaro kulminacija – Amerikos verslo rūmų Lietuvoje narių apdovanojimai. AmCham padėkojo aktyviausiems, labiausiai prie organizacijos veiklų prisidėjusiems nariams-investuotojams. Įteikti apdovanojimai šiose kategorijose: The Most Active Company Member, AmCham Chairman’s Choice ir Debut of the Year.
„Padėkos diena mums yra ypatinga ir šilta tradicija – tai metas sustoti, pasidžiaugti bendrais pasiekimais ir nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie kartu kuria stiprią ir vieningą verslo bendruomenę Lietuvoje.
Lapkričio 26-ąją ne tik apdovanosime aktyviausius ir labiausiai prie asociacijos veiklos prisidėjusius narius, bet ir kartu patirsime unikalią amerikietišką Padėkos dienos dvasią: bendrystę ir draugystę“, – dar prieš renginį sakė Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė Živilė Sabaliauskaitė.
Vakaro svečių laukė ir loterija, o renginys užsibaigė neformaliu bendravimu bei muzika.