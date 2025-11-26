R. Lukoševičiūtė-Daudienė parodė šventiškai papuoštus namus: tačiau tai – dar ne viskas

Žinomos moters namuose jau žiba begalė dekoracijų, tarp kurių ir Kalėdų eglutė.
Šventiškai išpuoštų namų akimirkomis R. Lukoševičiūtė-Daudienė pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Žodžiu, šventes švęsti reikia. O prieš švenčiant – pasipuošti namučius. Vakar ir šiandien su dukrytėmis pasiraitojome rankoves ir štai kas gavos.
O kaip jūs, ar jau dekoruojate namus Kalėdoms?“ – rašė ji, rodydama žibančias dekoracijas.
Naujienų portalui Lrytas R. Lukoševičiūtė-Daudienė teigė, kad nuotraukose matomas vaizdas nėra galutinis.
„Čia tik pradžia: kiekvieną dieną po truputį dekoruoju namus. Iš to, ką turiu, iš to, ką išsimainau. Kiekvienais metais vis kažkas naujo gimsta.
Ir vaikai mato, kad nereikia būtinai pirkti papildomai – galima išsisukti iš to, ką turi. Planuose dar papuošti lauką, jei tik tam rasiu laiko“, – Lrytas pasakojo ji.