Internetas ūžia: TV eteryje nuskambėję ironiški N. Šulijos žodžiai sulaukė šimtų reakcijos

Pasirodžius pirmajam sniegui, o kartu ir perspėjimams apie artėjantį stichinį meteorologinį reiškinį ar net „žiemos apokalipsę“, N. Šulija eteryje nusprendė nuraminti gyventojus.
Pristatydamas orus jis nevengė lengvos ironijos ir pabrėžė, kad situacijos dramatizuoti tikrai neverta.
„Mano draugai, skaitydamas antraštes aš suprantu, kad artimiausiu metu Lietuvai kažkas smogs ir ją kažkas užgrius. Dar pasigendu tokių žodžių kaip „užvers“ ir „palaidos“.
Ir galvoju – panika dėl 15 centimetrų rodo, kad užaugo nauja karta, kuriai toks žiemiškas pirstelėjimas – dalykas itin siaubingas.
Ir tai geriausia klimato kaitos iliustracija, kurią tik mačiau. 15 centimetrų!“, – TV eteryje ironizavo sinoptikas.
Raminamai ir su humoru ištartos mintys netrukus sulaukė dėmesio ir socialiniuose tinkluose.
N. Šulijos orų prognozės ištrauką „Instagram“ paskyroje paviešinęs „uab_nesamone“ surinko šimtus patiktukų.