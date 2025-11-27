Paviešinęs akimirką su tėčiu Ą. Misiukevičius sulaukė begalės bjaurių komentarų: pateikė atsaką

Vis dėlto netrukus po to jis sulaukė gausybės negatyvių komentarų.
Ši reakcija paskatino žinomą vyrą dar kartą atverti širdį – jis parašė itin atvirą, emocingą įrašą, skirtą purvą pylusiems internautams.
„Po paskutinio posto gavau komentarų… „Koks tavo tėtis… kaip jis tave taip myli? kaip jam negėda?!“
Ir aš tik noriu pasakyti labai paprastai: jeigu jums kyla pavydas – aš jus suprantu. Nes ne visi turi tai, ką turiu aš.
Aš augau su tėvais, kurie mane mylėjo ne gražiais žodžiais, o paprastais kasdieniais dalykais. Tiek kartų jie mane tempė iš duobių, tiek kartų stovėjo už nugaros, kai pats jaučiau, kad griūnu.
Ir tas jausmas… kai žinai, kad jie tave myli ne už pasiekimus, ar tavo orientacija, o tiesiog už tai, kad esi. Tai yra didžiausia dovana, kokią gali gauti žmogus.
Meilė yra didžiausia vertybė, kurią gavau iš tėvų, ir išmokau ją duoti kitiems. Aš suprantu, kad ne visi tai turėjo ar turi. Suprantu, kad kai kurie užaugo viskuo rūpindamiesi patys, be pečių, į kuriuos galėjo atsiremti.
Ir tada mano santykis su tėvais gali badyti akis.
Ačiū, kad turiu jumis! Jūs – mano armija, mano šviesa“, – jautriai rašė jis ir netrukus sulaukė tūkstančių patiktukų bei palaikymo komentarų.
