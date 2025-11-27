Sporto salėje prakaitą liejantis V. Partikas parodė kūno pokyčius ir rėžė kritikams: „Ačiū, kad netikėjote“

Akimirkomis iš sporto salės ir įspūdžiais žinomas vyras sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Praėjo lygiai 3 mėnesiai nuo tada, kai pradėjau savo sporto kelionę. Ir žinot ką? Jausmas – nerealus“, – taip įrašą „Instagram“ paskyroje pradėjo žinomas plaukų stilistas.
Per šį laiką, anot jo, ne tik sumažėjo nugaros skausmai ir pagerėjo lankstumas – išryškėjo ir raumenų tonusas bei kūno formos.
V. Partikas prisipažino, kad pradžioje ne vienas abejojo jo ryžtu sportuoti, tačiau skeptikų pasisakymai jam galiausiai tapo papildomu motyvacijos šaltiniu.
„Pamenu, kaip daugelis juokėsi, šaipėsi ir sakė, kad į salę ateinu tik nuotraukoms – tipo „ale sportuoju“. Ačiū, kad netikėjote – tokie komentarai užkūrė mano vidinį variklį dar labiau“, – atviravo jis.
Plaukų stilistas taip pat išskyrė asmeninę trenerę, kurios indėlį į pokyčius vadina ypatingu:
„Ji ne tik trenerė – ji motyvuotoja, psichoterapeutė ir geležinės kantrybės žmogus, kuri puikiai išmano savo darbą ir geba parodyti, kad galiu daugiau, nei pats tikėjau.“
Vytenis teigė, kad sportas jam tapo ne pareiga, o malonumu ir net savotiška terapija.
„Tai tik pradžia. Kelias dar ilgas, bet jau einu juo tvirtai ir tikrai“, – optimistiškai užbaigė jis, savo sekėjams linkėdamas nepasiduoti, tikėti savimi ir leisti rezultatams kalbėti garsiausiai.