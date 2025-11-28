Eglė Jackaitė prabilo apie širdyje užgimusius naujus jausmus

Apie vėl atrastą meilę ji prakalbo apsilankiusi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“.
„Šiandien, kaip moteris, aš esu labai laiminga. Kaip bus rytoj – pamatysime, bet tas „šiandien“ tęsiasi jau ilgai. <...>
Aš turiu stiprų palaikymą, rūpestį, globą, meilę – viską turiu. Šiandien viską turiu. Kokia laimė! Tebūnie, taip ir būna“, – kalbėjo ji.
Iki šiol E. Jackaitė nesirodė viešumoje su nauju mylimuoju, tačiau ji tikino, kad jie nesislapsto.
„Mes niekur nesislapstome niekada, bet ir nesiafišuojame“, – aiškino ji.
Moteris pabrėžė, kad gyvenime jai labai trūko gilaus ryšio su žmogumi, kurį pagaliau surado.
„Tikrai labai svarbu būti apkabintai – ir fizine, ir dvasine prasme. Mes turime stiprų ryšį ir aš esu apkabinta. Man to labai trūko, labai. Aš to ilgėjausi iki begalybės“, – dėstė E. Jackaitė.
Primename, kad E. Jackaitė du kartus išgyveno skaudžias skyrybas ir iš ankstesnių santykių turi du vaikus.
Eglė JackaitėSantykiaiMeilė
