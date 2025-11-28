ŽmonėsVeidai ir vardai

Eglė Jackaitė prabilo apie širdyje užgimusius naujus jausmus

2025 m. lapkričio 28 d. 09:22
Lrytas.lt
Penktadienį šalį apskriejo netikėta žinia – žinoma aktorė Eglė Jackaitė (51 m.) prisipažino apie širdyje užgimusius naujus jausmus.
Apie vėl atrastą meilę ji prakalbo apsilankiusi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“.
„Šiandien, kaip moteris, aš esu labai laiminga. Kaip bus rytoj – pamatysime, bet tas „šiandien“ tęsiasi jau ilgai. <...>
Aš turiu stiprų palaikymą, rūpestį, globą, meilę – viską turiu. Šiandien viską turiu. Kokia laimė! Tebūnie, taip ir būna“, – kalbėjo ji.
Iki šiol E. Jackaitė nesirodė viešumoje su nauju mylimuoju, tačiau ji tikino, kad jie nesislapsto.
„Mes niekur nesislapstome niekada, bet ir nesiafišuojame“, – aiškino ji.
Moteris pabrėžė, kad gyvenime jai labai trūko gilaus ryšio su žmogumi, kurį pagaliau surado.
„Tikrai labai svarbu būti apkabintai – ir fizine, ir dvasine prasme. Mes turime stiprų ryšį ir aš esu apkabinta. Man to labai trūko, labai. Aš to ilgėjausi iki begalybės“, – dėstė E. Jackaitė.
Primename, kad E. Jackaitė du kartus išgyveno skaudžias skyrybas ir iš ankstesnių santykių turi du vaikus.
