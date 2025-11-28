Jau šį sekmadienį – įspūdingas „Vilniaus ledo“ atidarymas: laukia ne viena staigmena

Čia lauks šiam vakarui parengta šventinė programa: muzikinis reginys, profesionalūs šokėjų pasirodymai ant ledo, oro akrobatika ir specialiai aikštei pritaikyti sceniniai sprendimai. Muzika, judesys ir šviesos susijungs su viena populiariausių sostinės žiemos pramogų – čiuožimu po atviru dangumi, o Rotušės aikštė dar kartą taps centrine miesto erdve šaltuoju sezonu.
„Per keletą metų „Vilniaus ledas“ atrado savo vietą miesto žemėlapyje: į Rotušės aikštę ši pramoga kviečia tiek šeimas, tiek jaunimą, tiek miesto svečius. Džiaugiuosi, kad čiuožykla išlieka prieinama visiems: nemokami pirmieji seansai kasdien ir patogi lokacija leidžia vilniečiams mėgautis žiemos pramogomis“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Renginį organizuoja VšĮ „Active Vilnius“, globėja – Vilniaus miesto savivaldybė. „Vilniaus ledas“ yra svarbi programos „Kalėdos sostinėje“ dalis ir tęsiama tradicija žiemos pramogas pristatyti pačiame miesto centre.
„Vilniaus ledas“ – tai žiemos pramoga, kuri kasmet suburia miestą į vieną erdvę. Čiuožykla Rotušės aikštėje suteikia galimybę vilniečiams žiemą leisti aktyviai ir patogiai, o kartu kuria tradiciją, kuri tampa miesto žiemos ritmu.
Siekdami, kad Vilniuje atsirastų daugiau sporto galimybių, šiemet skyrėme ypatingą dėmesį prieinamumui ir lankytojų patirčiai – nuo sklandesnio srautų valdymo iki patogesnių sprendimų žiūrovams“, – sako VšĮ „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia.
Atidarymo vakaro kulminacija – muzika ir profesionalų pasirodymai
Lapkričio 30-osios vakarą lydės Rotušės aikštę nušvieš specialiai „Vilniaus ledo“ atidarymo renginiui parengta šventinė Evgenyos Redko programa, kuri Rotušės aikštei suteiks šilumos ir žiemos vakaro pakylėtumo.
Pirmą kartą vienoje scenoje pasirodysiančios penkios sostinės dailiojo čiuožimo mokyklos sukurs ryškiausias vakaro emocijas – nuo jaunųjų talentų iki patyrusių čiuožėjų. Vakaro atmosferą sustiprins oro akrobatikos numeris, o aikštei pritaikyta šviesų choreografija susilies su muzika ir judesiu ant ledo, paversdama čiuožyklą išskirtine žiemos vakaro scena.
Čiuožykla – atvira iki vasario 1 d., nemokami pirmieji seansai
Nuo atidarymo vakaro čiuožykla bus atvira kiekvieną dieną, o tradiciškai pirmieji du seansai – nemokami. Lankytojai jau dabar gali iš anksto rezervuoti laiką per bilietai.lt čia: VILNIAUS LEDAS 2025 – Bilietai.lt, o šiemet atsiranda galimybė užsisakyti privatų čiuožimo seansą – šeimos, komandos ar šventinei progai.
Vieta, kurioje žiema turi skonį, garsą ir šviesą
Rotušės aikštę tradiciškai sups šventinis žiemos miestelis – karšti gėrimai, skanėstai, eglės, jaukus apšvietimas ir tikra šventinė atmosfera. „Vilniaus ledas“ jau tapo vieta, į kurią užsukama ne tik čiuožti, bet ir patirti žiemos vakarą mieste. Daugiau informacijos apie projektą „Vilniaus ledas“ rasite: www.kaledossostineje.lt ir „Active Vilnius“ socialiniuose tinkluose.
